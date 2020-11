Mineva sedem let od smrti igralca Paula Walkerja

Hčerka Paula Walkerja Meadow je pred petimi leti na Instagramu objavila fotografijo, na kateri je skupaj z očetom. To je storila zato, ker bi njen oče takrat praznoval svoj 42. rojstni dan, hkrati pa je sporočila, da je ustanovila fundacijo.

''Ko se spomnim svojega očeta, njegove strasti se odražajo na meni. Strast do oceana, strast do reševanja živali, strast do pomaganja ljudem in strast do spontanosti,'' je leta 2015 zapisala pod objavljeno fotografijo. ''Ustanovila sem fundacijo, ker sem želela del njega deliti s svetom. Želela sem z drugimi deliti del njega in zelo sem ponosna, ker sem ustanovila fundacijo Paul Walker na njegov rojstni dan. Ne morem se domisliti boljšega načina, kako drugače častiti svojega očeta,''je še dodala Meadow. Misija fundacije je osredotočena na stvari, ki jih je imel Paul rad in to so ocean, pomagati ljudem in živalim, prostovoljstvo. Fundacija nudi štipendije študentom in raziskovalcem biologije morja, področja, ki je bilo Paulu zelo pri srcu. Paul je kot dvajsetletnik obiskoval tečaje iz biologije morja in od takrat je bil navdušen za preučevanje morskega življenja.