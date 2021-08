Sin Robina Williamsa ob sedmi obletnici očetove smrti: Bil je fantastičen oče

Zak Williams, sin pokojnega Robina Williamsa, se je ob sedmi obletnici igralčeve smrti posvetil očetu in njegovi zapuščini. Zak, ki je življenje posvetil ozaveščanju o pomembnosti duševnega zdravja, je v pogovoru za avstralsko radijsko oddajo dejal, da je sam rešitev pred prepovedanimi substancami našel v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami ter da ga bo spomin na očeta vodil tudi v nadaljevanju svojega dela.

Mineva sedem let od smrti igralca Robina Williamsa in njegov sin si je zadal življenjski cilj, da bo pomagal ljudem, ki se soočajo s podobnimi težavami, kot se je znani komik. "K sreči so ljudje vedno bolj odprti in pripravljeni poslušati ljudi, ki se soočajo s težavami. Verjamem, da je ključno to, da odpravimo stigmo okoli težav z duševnim zdravjem," je v intervjuju za avstralsko radijsko oddajo dejal Zak Williams.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po smrti Robina, ki se je spopadal z odvisnostmi in depresijo, leta 2014 pa storil samomor, se je tudi Zak sprva zatekel k alkoholu in prepovedanim substancam. Rešitev je, kot pravi sam, našel prav v skupnosti in sodelovanju z neprofitnimi organizacijami, ki pomoči potrebnim nudijo podporo in s katerimi sodeluje še danes. "Robin je bil fantastičen oče. Ker je veliko potoval, sva čas, ki ga je preživel doma, zares izkoristila. Njegovi hobiji so zato postali tudi moji hobiji. Zelo rad je zbiral igrače in obiskoval muzeje," je Zak povedal v pogovoru in dodal, da bo v njegov spomin nadaljeval s svojim delom.

Uspešen igralec in priljubljeni komik Robin Williams je v dolgoletni igralski karieri ustvaril prepoznavne vloge v filmih, kot so Dobro jutro, Vietnam, Očka v krilu in Društvo mrtvih pesnikov. Za vlogo učitelja v filmu Dobri Will Hunting je prejel oskarja. Igralca so 11. avgusta 2014 našli mrtvega v njegovi hiši v kraju Tiburon, Williamsova vdova Susan Schneider pa je kmalu po njegovi smrti javnosti sporočila, da so igralcu diagnosticirali zgodnjo fazo Parkinsonove bolezni in težko depresijo. Toksikološki testi so pokazali, da v njegovi krvi ni bilo ne alkohola ne drog.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke