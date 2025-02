Mineva sto let od rojstva kultnega ameriškega režiserja Roberta Altmana

Robert Altman se je rodil 20. februarja leta 1925 v Kansas Cityju. Obiskoval je vojaško akademijo Wentworth v Lexingtonu v ameriški zvezni državi Misuri. Leta 1945 se je pridružil ameriškim vojaškim letalskim silam in do leta 1947 služil kot pilot. Zatem sta se s prvo ženo LaVonne Elmer preselila v Hollywood, kjer se je preizkusil kot igralec, tekstopisec in scenarist. Leta 1950 je začel delati za produkcijsko hišo The Calvin Company v domačem Kansas City. Sprva se je pisal scenarije in deloval kot producent, nato je pričel režirati. Po navedbah mednarodne spletne podatkovne filmske baze Imdb je Altman za The Calvin Company ustvaril približno 60 kratkih filmov z najrazličnejšo tematiko - od nogometa do avtomobilskih nesreč ter si prizadeval za vedno zahtevnejše projekte.