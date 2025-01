Mineva 100 let od rojstva priljubljenega ameriškega igralca Paula Newmana

OGLAS

V mestu Shaker Heights v ameriški zvezni državi Ohio rojeni Paul Newman je bil sin dobro stoječega judovskega trgovca s športno opremo in mame protestantke. Nekoč je dejal, da se je k igranju zatekel, da bi zbežal od prodaje športnih izdelkov.

Paul Newman FOTO: Profimedia icon-expand

Svojo igralsko pot je začel v 50. letih minulega stoletja v gledališču, pozneje pa je postal eden najbolj priljubljenih igralcev, ki je v vrhu Hollywooda vztrajal več desetletij in bil med igralskimi kolegi ves čas cenjen. Znan je bil po tem, da ni maral afer in se je nasploh izogibal Hollywoodu zunaj igralskega poklica. Več kot pol stoletja oziroma vse do smrti leta 2008 je bil poročen z igralko, prav tako oskarjevko Joanne Woodward, s katero sta veljala za enega najbolj trdnih hollywoodskih zakonskih parov. V zakonu so se jima rodile tri hčerke.

Paul Newman in Joanne Woodward FOTO: Profimedia icon-expand

Med drugo svetovno vojno se je pridružil mornarici, ker je želel postati pilot, a je zaradi barvne slepote deloval kot vezist ter topničar na bombnikih na Pacifiku. Po vojni se je vpisal na univerzo in se pridružil igralski šoli univerze Yale. Pozneje se je preselil v New York, kjer je začel igrati v gledališču, kmalu pa tudi na televiziji. Po prvem neuspehu v filmu Kelih iz leta 1954, za katerega se je opravičil v eni od hollywoodskih revij, je v vlogi boksarja Rockyja Graziana zablestel v filmu Somebody Up There Likes Me, ki ga je režiral Robert Wise. Svetovno prepoznavnost mu je prinesel film v režiji Richarda Brooksa Mačka na vroči pločevinasti strehi (1958), v katerem je zaigral ob Elizabeth Taylor in leta 1959 prejel prvo od skupno 10 nominacij za oskarja. Oskarja za najboljšo glavno moško vlogo je odnesel skoraj 30 let pozneje za lik v filmu Barva denarja (1987), v katerem je bil njegov soigralec Tom Cruise.

Z Elizabeth Taylor sta zaigrala v uspešnici režiserja Richarda Brooksa. FOTO: Profimedia icon-expand

V skoraj 55 letih je Newman nastopil v več kot 50 filmih, kot so Butch Cassidy in Sundance Kid, Želo, kjer je zaigral skupaj s prav tako legendarnim igralcem Robertom Redfordom, Obsodba in Absence of Malice. Nazadnje je zaigral leta 2002 v kriminalni drami Pot v pogubo, leta 2006 pa je glas posodil Disney-Pixarjevemu animiranemu filmu Avtomobili. Med številnimi nagradami je prejel tudi oskarja za življenjsko delo, in sicer že leta 1986, leta 1994 pa so ga v Hollywoodu nagradili še s kipcem za dobrodelne dejavnosti. Bil je namreč velik človekoljub. Med drugim je ustanovil podjetje za proizvodnjo ekološko pridelane hrane pod znamko Newman's Owno. Nekoč se je pošalil, da je z njim zaslužil več kot kot z igranjem. A je ves dobiček namenil v humanitarne namene. Postavil je tudi kamp za bolne otroke.

Sophia Loren in Paul Newman FOTO: Profimedia icon-expand

Leta 2009 je predstavniški dom ameriškega kongresa sprejel resolucijo, s katero mu je izrekel posthumno priznanje za njegove igralske dosežke, predvsem pa za humanitarno delo. Kot piše v resoluciji, je Newman zaradi humanitarnih dejavnosti in nadarjenosti postal ameriška ikona, ki ne bo nikoli pozabljena. Obenem je bil tudi navdušen avtomobilski dirkač, ki je imel celo svojo ekipo v prvenstvu ameriške različice formule ena, Indy Car, bil pa je tudi politični aktivist. Kot liberalec po srcu je odprto podpiral kampanje več demokratskih predsedniških kandidatov.

Nazadnje je zaigral leta 2002 v kriminalni drami Pot v pogubo. FOTO: Profimedia icon-expand