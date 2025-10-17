Minilo leto od smrti Liama Payna: Pogrešali te bomo do konca življenja

Dekle pokojnega pevca Liama Payna se je s čustvenima objavama spomnila nanj ob prvi obletnici njegove smrti. "Ta video je bil posnet v zadnji uri in zadnjem dnevu, ki sva ga z Liamom delila v tem življenju. Za vedno bom hvaležna za čudovite trenutke, ki sva jih delila. Pogrešala te bom do konca življenja, Liam," je Tiktoku pripisala Kate Cassidy .

"Danes mineva leto, odkar te ni tukaj. Za vedno bom sovražila slovesa. Pogrešam te, Liam," pa je njuni skupni fotografiji pripisala na Instagramu .

Payne, ki je svetovno slavo dosegel kot član skupine One Direction, je 16. oktobra 2024 umrl po padcu z hotelskega balkona v Argentini. Njegova smrt je pretresla glasbeni svet, od ljubljenega zvezdnika pa so se poslovili oboževalci z vsega sveta.

Njegova izbranka, s katero sta bila skupaj dve leti, se je tekom preteklega leta večkrat spomnila nanj, s svojimi sledilci pa večkrat deli surov in iskren pogled na žalovanje.