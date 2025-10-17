Minilo leto od smrti Liama Payna: Pogrešali te bomo do konca življenja

Dekle pokojnega pevca Liama Payna se je s čustvenima objavama spomnila nanj ob prvi obletnici njegove smrti. "Ta video je bil posnet v zadnji uri in zadnjem dnevu, ki sva ga z Liamom delila v tem življenju. Za vedno bom hvaležna za čudovite trenutke, ki sva jih delila. Pogrešala te bom do konca življenja, Liam," je Tiktoku pripisala Kate Cassidy.
"Danes mineva leto, odkar te ni tukaj. Za vedno bom sovražila slovesa. Pogrešam te, Liam," pa je njuni skupni fotografiji pripisala na Instagramu.
Payne, ki je svetovno slavo dosegel kot član skupine One Direction, je 16. oktobra 2024 umrl po padcu z hotelskega balkona v Argentini. Njegova smrt je pretresla glasbeni svet, od ljubljenega zvezdnika pa so se poslovili oboževalci z vsega sveta.
Njegova izbranka, s katero sta bila skupaj dve leti, se je tekom preteklega leta večkrat spomnila nanj, s svojimi sledilci pa večkrat deli surov in iskren pogled na žalovanje.
