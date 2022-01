Minka Kelly o potovanju v Južno Afriko: Počitnice mojega življenja

Igralka Minka Kelly je na družbenem omrežju Instagram s svojimi sledilci delila fotografijo s potovanja v Južno Afriko. Tja se je odpravila s Trevorjem Noahom, s katerim sta se začela sestajati maja 2020, a sta se po devetih mesecih zveze razšla. Zvezdnika so po razhodu še večkrat opazili skupaj, sedaj pa skupaj tudi počitnikujeta.

Trevor Noah in Minka Kelly uživata na počitnicah v Južni Afriki, kamor sta se odpravila pred kratkim. Igralka je na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo s Trevorjevimi prijatelji, s katerimi so se zabavali na jahti, ob njej pa pripisala, da so to počitnice njenega življenja. Kot vse kaže, sta zvezdnika, ki imata burno zvezo, spet skupaj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Odpravite se na potovanje v Južno Afriko. Poiščite prijatelje, kot so ti. Doživite počitnice svojega življenja. Hvala, Mzansi," je ob skupinski fotografiji, na kateri je tudi Trevor Noah, zapisala 41-letna Minka, ki počitnikuje z nekdanjim in, kot kaže, tudi sedanjim fantom. Pred dnevi je fotografijo, nastalo ob njunem obisku Cape Towna, delil 37-letni Noah, zvezdnika pa sta se takrat udeležila večerje ob rojstnem dnevu njegovega dobrega prijatelja Xolise Dyeshane, ki so se je udeležili tudi njegovi najdražji. "Vse najboljše, Xolisa. Naj bo tvoj smeh vedno glasen, tvoje zgodbe vedno dolge in tvoji prijatelji vedno dobrega videza," je takrat zapisal Noah.

icon-expand Trevor Noah na praznovanju s prijatelji in Minko Kelly. FOTO: Instagram

Minka in Trevor sta se začela sestajati leta 2020, skupni prijatelj pa je za revijo People takrat dejal, da sta skupaj zelo srečna in da je njuna zveza zelo resna. Svoje burno razmerje, ki sta ga večkrat prekinila, sta ves čas ohranjala zasebno, vse do zdaj pa v družbenih medijih nista objavljala skupnih fotografij. Nek vir je za revijo People pred letom dni dejal, da sta zvezdnika še zmeraj srečno zaljubljena, Noah pa je takrat kupil dvorec v prestižni losangeleški soseski Bel-Air, vreden 24 milijonov evrov, v katerega naj bi se skupaj preselila.