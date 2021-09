Minnie Driver o srečanju z Mattom Damonom: Spregovorila nisva 23 let

Minnie Driver je na Matta Damona naletela lani, kar je bilo prvič po njunem odmevnem razhodu. Igralka, ki se je v zvezdnika zaljubila leta 1997 med snemanjem filma Dobri Will Hunting , je srečanje opisala v enem od ameriških podcastov. " Matta sem srečala na plaži, pred tem nisva govorila vse od takrat, ko sva skupaj posnela film. To je bilo lansko poletje in bilo ga je resnično lepo srečati z otroki in ženo, vse skupaj je bilo res v duhu ljudi srednjih let, kar je bilo resnično pomirjujoče, " je dejala Driverjeva.

Matt Damon se je z ženo Luciano poročil leta 2005, skupaj pa imata štiri otroke. Tudi tematika med srečanjem je bila bolj umirjena in temu primerna: "Lepo je bilo imeti tak pogovor, kot ga imajo ljudje srednjih let. Govorila sva o vremenu in podobnih stvareh."

51-letnica je leto mlajšega igralca spoznala med avdicijo za film Dobri Will Hunting. V tistih časih je priznala, da je bila še pred uradnim snemanjem filma "v Matta popolnoma noro zaljubljena." Očarala jo je njegova predanost igralskemu poklicu, po njenih besedah je bil ljubek in inteligenten v resnično šarmantni 'embalaži': "Bila sem mlada in padla sem na to – to je igralska poklicna deformacija."

Kot par sta se mnogokrat pojavila v javnosti, leta 1997 sta se pogosto znašla na rdečih preprogah javnih dogodkov. V času, ko je film leta 1998 izšel, se je Damon pred fotografi večkrat pojavil z Wynono Ryder, kasneje pa, na presenečenje Driverjeve, v pogovornem šovu Oprah Winfrey naznanil, da je samski. O javnem ponižanju je priznala: "Raziti se z nekom je v vsakem primeru grozno, da pa je to tako javno ter da sem se znašla v vlogi, ki je sama ne bi nikoli sprejela – kot ženska žrtev – je še zdaj neverjetno. Žalostno je, da je Matt odšel k Oprah, zdelo se mu je super oditi v oddajo in tako svetu naznaniti, da je znova samski, sama to ocenjujem kot popolnoma neprimerno," ob tem pa dodala, da ji je mesec pred tem brez težav javno izpovedal ljubezen v šovu Davida Lettermana.