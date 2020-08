Miranda Kerr o Orlandovi hčerki: Komaj čakam, da jo spoznam

" Tako zelo sem srečna za vaju. Komaj čakam, da jo spoznam, " je v komentar zapisala 37-letna avstralska manekenka. Spomnimo, da sta bila Orlando in Miranda poročena med letoma 2010 in 2013, skupaj pa imata devetletnega sina Flynna . Po ločitvi pa je tudi Miranda hitro spet našla srečo v ljubezni. Leta 2017 se je poročila z soustanoviteljem in generalnim direktorjem Snapchata Evanom Spiegelom , s katerim si je že ustvarila družino. Skupaj imata dveletnega Harta in 10 mesecev starega Mylesa.

Katy Perry in Orlando Bloom sta rojstvo hčerke Daisy Dove Bloom naznanila na Instagramu. Pod fotografijo se je hitro zvrstilo ogromno lepih želja in čestitk, eno teh pa je zapisala tudi nekdanja Orlandova žena Miranda Kerr .

Zaročenca Katy in Orlando, ki sta tudi Unicefova ambasadorja, pa sta ob rojstvu njune prvorojenke zapisala: "Kar lebdiva od ljubezni ob varnem in zdravem prihodu najine hčerke. Zavedava se, da sva midva tista, ki sva lahko srečna, saj veva, da nimajo vsi tako mirne izkušnje s porodom, kot je bila najina. Družbe po svetu so še vedno prikrajšane dobre zdravniške oskrbe in vsakih enajst sekund umre nosečnica ali novorojenček. Največkrat zaradi vzrokov, ki bi jih lahko preprečili. Odkar se je pojavil covid-19, pa je ogroženih še več življenj novorojenčkov, saj primanjkuje vode, mila, cepiv in zdravil, ki bi preprečili določene bolezni. Kot staršema novorojenčka se nama lomi srce. Zdaj še bolj kot kdaj koli prej sočustvujeva s starši, ki se borijo za življenje otroka."