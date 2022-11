Miranda Kerr o razširitvi družine: Evan me želi prepričati, da bi imela še enega otroka

Na dogodku je razkrila tudi, kaj ji je kot mami najljubši del starševstva. "Videti svet skozi oči svojih otrok in razumeti, da ima vsak od njih drugačen pogled na svet," je pojasnila. "Čeprav so vsi trije fantje, ki so odraščali v podobnem okolju, imajo čisto drugačno perspektivo. To se trudim razumeti in rada se učim od njih. Pa tudi radovednost, ki jo imajo otroci, je tako nalezljiva," je še dodala.

Čeprav je Miranda uspešna poslovna ženska, ji je družina vedno na prvem mestu. "Resnično sem predana temu, da svojo družino vedno postavljam na prvo mesto. Tudi preživljanje časa z možem mi je zelo pomembno," je povedala. "Moja babica me je naučila, da moraš dati svojega moža res na prvo mesto in dati prednost skupnemu času. Imela je štiri otroke in veliko vnukov. Moja babica in dedek sta bila tako zelo zaljubljena vse do trenutka, ko sta umrla. Tudi umrla sta v razmahu 20 dni. Babica je imela nekaj res dobrih nasvetov, kako poskrbeti, da sta skupni čas in povezovanje vedno na prvem mestu, saj je to tisto, kar drži skupaj vso družino," je povedala mamica, ki si trenutkov s svojimi otroki nikoli ne dovoli zamuditi.