Miranda Kerr presrečna za Orlanda in Katy Perry

"Obožujem Katy in tako zelo sem srečna, da je Orlando našel nekoga, ob katerem njegovo srce spet bije od sreče. Ker ob koncu dneva, je najpomembnejše to, da ima Flynn srečnega očeta in srečno mamo," je povedala Miranda.

Igralka in voditeljica Drew Barrymore je v oddaji tokrat gostila avstralsko manekenko Mirando Kerr , ki se je v oddajo oglasila prek videoklica. Drew je odnos med Mirando in pevko Katy Perry označila za pozitivnega in ga dala za zgled, kako bi se morale ženske obnašati.

Miranda in Orlando sta bila poročena od leta 2010 do 2013, v zakonu pa se jima je rodil sin Flynn., ki bo januarja dopolnil že 10 let. 37-letna Miranda se je leta 2017 znova sprehodila do oltarja in si poročne zaobljube izmenjala s soustanoviteljem in izvršnim direktorjem Snapchata Evanom Spiegelom. Par ima dva sinova, 2-letnega Harta in eno leto starega Mylesa.

"Zelo sem hvaležna, da sta Orlando in Katy našla drug drugega, in tako sem hvaležna, da sem sama našla izjemnega moža in da se vsi med seboj resnično spoštujemo. Ko gre za posebne priložnosti, ko moramo biti skupaj, to rešimo tako, da delamo kompromise glede na to, kaj je najboljše za vso našo družino. Vedno pomislimo, kaj je najboljše za Flynna in mislim, da je to najpomembnejše."