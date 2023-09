Miranda Kerr pričakuje četrtega otroka: Zelo se veselim

Miranda Kerr se bo kmalu razveselila četrtega sina. 40-letna manekenka, ki je postala poslovna ženska, je na Snapchatu razkrila, da je noseča in pričakuje svojega četrtega otroka. S sledilci je delila fotografijo, na kateri je pozirala na mirnem vrtu, na njej pa pokazala tudi nosečniški trebušček.

Zvezdnica je delila še fotografijo, na kateri so štirje pari belig superg, ki so poravnane ob zidu. Pred vsakim parom je lesena ploščica z imenom otroka, ki mu pripadajo, vrsto pa zaključujejo majhni dojenčkovi copatki. Ob fotografiji je pripisala: "Mamica fantkov."

"Zelo se veselim, saj pričakujem četrtega otroka," je pripisala pri prvi fotografiji, ki jo je delila, pozneje pa pripisala: "Tudi tokrat bo fantek." 40-letnica ima že tri sinove, in sicer Milesa , ki bo prihodnji mesec dopolnil 4 leta, 5-letnega Harta in 12-letnega Flynna . Mlajša otroka ima z možem, podjetnikom Evanom Spieglom , najstarejšega sina pa z nekdanjim soprogom, igralcem Orlandom Bloomom .

Nekdanja manekenka je minulo poletje za Vogue Australia spregovorila o vzgoji treh sinov in življenjem, razpetim med Los Angelesom in Avstralijo. "Družina je moja prva prioriteta, šele nato je delo, moje podjetje, ki ga imam za še enega otroka, in šele za tem, žal, moji prijatelji. A ne bo večno tako," je dejala.

"Obožujem to, da sem mama in vedno sem si želela treh sinov, zato se počutim blagoslovljeno, da imam tri zdrave fantke," je še povedala in na vprašanje, ali bi imela še enega otroka odgovorila, da obstaja tudi ta možnost.