Miranda Kerr tudi v tretje rodila sina

"Ob rojstvu Mylesa sva presrečna in zelo ceniva vse vaše prijazne besede in želje v tem posebnem času. Ne bi mogla biti bolj navdušena, da pozdraviva našega lepega sina v družino," je presrečna mamica zapisala na Instagramu ter zraven objavila fotografijo sinovega ime.

Miranda Kerr in Evan Spiegel sta se razveselila še enega fantka, ki sta ga poimenovala Myles .

36-letna Miranda in 29-letni Evan imata že enega sina, 17 mesecev staregaHarta, Miranda pa ima iz preteklega zakona z igralcem Orlandom Bloomom še osem let in pol starega sina Flynna.

Avstralska manekenka in ustanovitelj Snapchata sta se poročila maja 2017, v zelo ozkem krogu, saj sta povabila le 45 najbližjih prijateljev in članov družine. Le deset mesecev po rojstvu sina Harta (7. maj 2018) sta pred meseci sporočila veselo novico, da se bo družinica povečala.

''Miranda, Evan, Flynn in Hart se veselijo novega družinskega člana,'' je veselo novico konec marca potrdil tiskovni predstavnik slavnega para.