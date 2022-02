Miranda Lambert z novo romantično objavo ob obletnici poroke

Na prvi objavljeni fotografiji lahko vidimo, kako Miranda moža poljublja na lice, medtem ko on gleda naravnost v kamero. Na drugi fotografiji se oba na plaži spogledujeta s kamero, na tretji pa sta med večerjo posnela selfie. V objavo je zvezdnica združila še fotografijo svojega moža na plaži in fotografije sebe, kako na terasi uživa v srkanju pijače.

Miranda Lambert in Brendan McLoughlin sta že tri leta srečno poročena in obletnico poroke sta proslavila v toplih krajih. 38-letna ameriška country zvezdnica je ob tej priložnosti delila nove fotografije, ki jih je pospremila z besedami: "Nekaj dni sem preživela na soncu s svojim sončkom." Ob tem pa še dodala hashtage oziroma ključnik #3leta in emoji prstana.

Par je bil zadnje čase zelo praznično razpoložen. Novembra lani je Lambertova, ki se je z Brendanom do oltarja drugič sprehodila leta 2019, praznovala svoj 38. rojstni dan v Nashvillu. Potem, ko je nastopila na 55. podelitvi country glasbenih nagrad, so pevka, njen mož in njuni najbližji prijatelji nadaljevali s slavjem na rojstnodnevni večerji v njenem baru Casa Rosa.

Zabave so se udeležili Jason Aldean in njegova žena Brittany, Jon Pardi in njegova žena Summer ter Brian Kelley iz skupine Floride Georgia Line in njegova žena Brittney, Darius Rucker, Kane Brown, člana zasedbe Brothers Osborne in igralec Zachary Levi.

McLoughlin se je ženi za njen rojstni dan poklonil s prisrčno objavo na Instagramu. Zapisal je, da je "luč za tiste v temi, glas tistim, ki niso slišani, in kar je najpomembneje, da je iz dneva v dan bolj čudovita žena."