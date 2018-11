Miranda povsem zadovoljna s telesom mame

Avstralska manekenka Miranda Kerr se je za avstralsko izdajo revije Marie Clairerazgovorila o materinstvu in tem, kako je to vplivalo na njen pogled na delo in življenje. Z možem Evanom Spieglom, ustanoviteljem Snapchata, sta letošnjega maja dobila sina Harta. Ona že ima 7-letnega sina Flynna z nekdanjim možemOrlandom Bloomom.

"Luksuz je, če si lahko ustaljen, da si na enem mestu in lahko slediš rutinam. Pomembno je, da smo ženske prizanesljive do sebe in da nam ni treba takoj po otroku spet nazaj k prejšnjemu telesnemu stanju. Imam telo mame, in to mi je všeč," je za omenjeno revijo povedala 35-letna lepotica, ki je poudarila, da je "biti mama zelo izpolnjujoče".