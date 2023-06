Miriam Margolyes 'šokirala' z izjavo, da ne prenese Abbe

Miriam Margolyes ni le igralka in komedijantka, Miriam Margolyes velja za eno bolj priljubljenih zvezdnic na Otoku. 82-letnica se je občinstvu prikupila s svojo iskrenostjo ter humorjem in veliko let se je zdelo, da ne more narediti ničesar, s čimer bi razočarala svoje oboževalce. A vse se je spremenilo, ko je iskreno spregovorila o svojem okusu za glasbo.

82-letna igralka Miriam Margolyes je najnovejše 'dekle z naslovnice' modne biblije Vogue. Priljubljena Angležinja je v duhu promocije najnovejšega podviga z medijem posnela videoposnetek, v katerem je bralcem razkrila, kaj vse se skriva v njeni torbi. Med drugim je iz nje potegnila tudi brezžične slušalke ter ob tem naštela nekaj svojih najljubših izvajalcev. Bolj kot to, da igralka striktno posluša zgolj klasično glasbo izvajalcev, kot sta Beethoven in Mozart, je oboževalce šokiralo dejstvo, da igralka ne prenese Abbe. 'Abba bi lahko napisala Simfonijo št. 9, vendar Beethoven nikoli ni mogel napisati Dancing Queen' Videoposnetek, v katerem je Angležinja izrazila svojo nenaklonjenost popularni Abbi, je hitro postal viralen na družbeni platformi TikTok, uporabniki pa so s svojimi komentarji jasno dali vedeti, da nihče ni boljši od legendarne švedske skupine, ki je po zmagi na Evroviziji postala svetovno znan fenomen. "Abba bi lahko napisala Simfonijo št. 9, vendar Beethoven nikoli ni mogel napisati Dancing Queen," je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa v podobnem slogu dodal: "Abba bi lahko napisala Requiem v d-molu, vendar Mozart nikoli ne bo mogel napisati The Winner Takes It All." Pod videoposnetkom se je zvrstilo na desetine podobnih zabavnih komentarjev, med drugim tudi: "Abba bi lahko napisala Clair de Lune, toda Debussy nikoli ne bi mogel napisati Gimme! Gimme! Gimme!" Igralka, znana po vlogi profesorice Sprout v Harryju Potterju, je za modno biblijo pozirala kar gola, njene prsi pa prekriva pecivo, prekrito z glazuro. Poleg britanske igralke bodo v julijski številki revije Pride Month še druge zvezde LGBTQ+ skupnosti, vključno z igralcem Ncutijem Gatwajem, ameriško igralko in pevko Janelle Monae ter britansko igralko Bello Ramsey.