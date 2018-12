Miss sveta je postala Mehičanka

Prva spremljevalka je postala predstavnica Tajske, poleg nje pa so se v veliki finale petih najlepših Zemljank uvrstile še predstavnice Belorusije, Jamajke in Ugande.

Po navedbah organizatorjev je tekmovanje pred televizijskimi ekrani spremljala milijarda ljudi, v kombinaciji z družbenimi omrežji in spletom pa je tekmovanje do finala doseglo več kot dve milijardi ljudi.

Po končanem tekmovanju je Vanessa v intervjuju z Jayem Kamirazom dejala, da še vedno ne more verjeti, da je postala miss sveta: ''Še vedno ne morem verjeti ... Še včeraj sem bila miss Mehike, danes sem že miss sveta ... še vedno sem v fazi dojemanja, kaj se je pravzaprav zgodilo. Zelo sem vesela, vznemirjena ... hkrati pa tudi mirna.'' Priznala je, da je po prejemu laskave krone najprej poklicala svojo mamo, ki zaradi operacije ni mogla priti v Sanyo in da je bila ta presrečna in ponosna nanjo. Dodala je, da želi naziv 'najlepše na svetu' uporabiti za pomoč čim večjemu številu ljudi na svetu.