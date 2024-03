Mischa Barton razkrila, da se je skrivaj sestajala s soigralcem Benom McKenziejem

Igralka Mischa Barton je nedavno razkrila, da se je v času snemanja uspešne najstniške serije O. C. sestajala s soigralcem Benom McKenziejem, s katerim sta bila par tudi v seriji. Čeprav je bila takrat stara le 17 let, on pa 25, se je njuna romanca z ekranov preselila tudi v resnično življenje, je po več kot dveh desetletjih povedala.

Mischa Barton je med letoma 2003 in 2007 zaigrala v najstniški seriji O. C., kjer je nastopila v vlogi Melisse Cooper, ki je bila zaljubljena v lik, ki ga je igral Ben McKenzie. Zvezdnica je po dveh desetletjih spregovorila o tistem času in razkrila, da se je romanca med njima takrat z ekrana preselila tudi v resnično življenje, čeprav je bil soigralec osem let starejši od nje, ona pa jih je štela šele 17.

"Ko smo začeli snemati, sem bila še nedolžna," je razkrila v podkastu Call Her Daddy. "Ko sem igrala skupaj s starejšimi od sebe, sem razmišljala, da oni pa res vedo, kaj delajo. V tej seriji bodo tudi razmerja, odigrati pa bom morala svoj del, na kar pa nisem bila čisto pripravljena," se je spominjala sedaj 38-letnica in dodala: "V šoli sem bila tista, ki sem se pozno razcvetela in nisem zares hodila na zmenke, zato nisem imela pojma, kaj delam. Menila sem, da moram nadoknaditi."

Zvezdnica grozljivke Vrnitev domov je razkrila še, da je bila zveza s sedaj 45-letnim igralcem njeno prvo razmerje z moškim in zato ni imela pojma, kaj počne. "Menim, da takšna stvar že od začetka vpliva na zvezo. Vem, da se romance na prizorišču snemanja dogajajo, a midva sva se v vse to spustila preveč hitro," je še pojasnila in dodala: "Ko se razideš in se stvari ne izidejo najbolje, te ljudje začnejo videvati z drugimi, znotraj ekipe pa je bilo veliko zmenkov in raznih zvez."

Bartonova je povedala še, da se je njeno razmerje zgodilo nenadoma, ona pa se je počutila prevzeto in ne popolnoma pripravljeno na to. Priznala je, da so bili zaradi njene zveze zaskrbljeni tudi producenti, motila pa jih je predvsem velika starostna razlika med soigralcema. "Spominjam se, da so govorili, da je Mischa izginila z Benom, stara pa je šele 17 ali 18 let. Producenti so šli tudi do mojih staršev in na koncu je to bila neka preizkušnja," je iskreno priznala.