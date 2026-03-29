Misica pokazala, kaj se skriva pod 'nesrečno' protezo

Misica Kamolwan Chanago se je v finalnem večeru izbora za Miss Grand Thailand pošalila na svoj račun. Potem ko je med polfinalnim večerom skoraj ostala brez svoje začasne snemne proteze, je med finalnim nastopom dokazala, da ima smisel za humor. Občinstvu je najprej pokazala svoje prave, lepe zobe, nato pa nadela začasno snemno protezo, zaradi katere je postala viralna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Spomnimo, Chanago je pozornost javnosti prvič pritegnila pred dnevi, ko je med nagovorom žirije in občinstva skoraj izgubila začasno snemno protezo. Lepotica je nerodno situacijo rešila tako, da se je hitro odmaknila od mikrofona, občinstvu za trenutek pokazala hrbet, protezo znova postavila na svoje zobe ter se nato z nasmeškom sprehodila po odru.