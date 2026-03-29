Tuja scena

Misica pokazala, kaj se skriva pod 'nesrečno' protezo

Bangkok, 29. 03. 2026 11.39 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Kamolwan Chanago

Komaj polnoletna Kamolwan Chanago je dokazala, da ima dober smisel za humor. Potem ko je zaradi pripetljaja s svojo protezo čez noč postala viralna, je med finalnim nastopom na izboru za Miss Grand Thailand pokazala, kaj se skriva pod 'nesrečno' protezo. Krone sicer na koncu ni osvojila, je pa osvojila srca številnih gledalcev.

Misica Kamolwan Chanago se je v finalnem večeru izbora za Miss Grand Thailand pošalila na svoj račun. Potem ko je med polfinalnim večerom skoraj ostala brez svoje začasne snemne proteze, je med finalnim nastopom dokazala, da ima smisel za humor. Občinstvu je najprej pokazala svoje prave, lepe zobe, nato pa nadela začasno snemno protezo, zaradi katere je postala viralna.

Spomnimo, Chanago je pozornost javnosti prvič pritegnila pred dnevi, ko je med nagovorom žirije in občinstva skoraj izgubila začasno snemno protezo. Lepotica je nerodno situacijo rešila tako, da se je hitro odmaknila od mikrofona, občinstvu za trenutek pokazala hrbet, protezo znova postavila na svoje zobe ter se nato z nasmeškom sprehodila po odru.

Preberi še Lepotica med nastopom ostala brez proteze

Prav ta reakcija ji je prinesla veliko javne podpore, ki jo je spremljala vse do zaključka tekmovanja. Krone sicer na koncu lepotica ni osvojila, je pa osvojila srca številnih gledalcev.

Jack Black z zastavo pospremil prihod zmagovalca v cilj

KOMENTARJI1

Nightingale
29. 03. 2026 11.55
Mene bi bolj skrbelo, če se kaj skriva pod obleko. Pri Tajkah nikoli ne veš...
bibaleze
Portal
Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
zadovoljna
Portal
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
vizita
Portal
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
cekin
Portal
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
moskisvet
Portal
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
dominvrt
Portal
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
okusno
Portal
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
voyo
Portal
Delovna akcija
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
