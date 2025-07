Mišičasti 'Borat' šokiral splet: Je to umetna inteligenca?

"Nekateri zvezdniki uporabljajo Ozempic, nekateri zasebne kuharje, drugi pa osebne trenerje. Jaz sem naredil vse troje," je zapisal na svojem Instagram profilu in se pošalil: "To ni umetna inteligenca. Res sem dovolj egoističen, da to počnem."

"Premierno predstavljam svoj novi lik: moški srednjih let, ki je pivo zamenjal s proteinskimi napitki. Težko se je lotiti moje krize srednjih let," je še zapisal Sacha Baron Cohen. Z novim videzom je zvezdnik na spletu šokiral. "Res nisem pričakovala, da bo Borat leta 2025 seksi," je zapisala ena od uporabnic in se pošalila, da to ni bilo na njeni bingo karti. Ali je imela prste vmes umetna inteligenca, se je spraševala tudi komedijantka Chelsea Handler.