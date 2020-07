Mišičasti Dwayne Johnson pokazal svojo nežno plat

Slavni rokoborec in igralec Dwayne 'The Rock' Johnson, ki ga lahko vidimo v številnih akcijskih filmih, je z oboževalci delil utrinek iz svojega zasebnega življenja. 48-letnik je objavil fotografijo, na kateri s hčerkama uživa v bazenu ter tako sporočil, da mu družina pomeni največ na svetu.

icon-expand Dwayne Johnson uživa v očetovski vlogi. FOTO: Profimedia

Dwayne Johnson, bolj znan pod vzdevkom The Rock, je eden izmed največjih junakov akcijskih filmov. Zaradi svoje natrenirane postave in mišic navzven deluje zelo strog in grob, a v resnici je zelo nežna duša in družinski človek.

Ker je zaradi svojega igralskega poklica veliko zdoma zaradi snemanj, toliko bolj ceni čas, ki ga preživi s sovjimi najdražjimi, še posebej uživa s svojima hčerkama. Svojo najnovejšo objavo na Instagramu je tako posvetil svojima hčerkama, s katerima je užival v domačem bazenu. "Moji dnevi na bazenu ... Tia želi biti ves čas v očkovem naročju, medtem ko jaz hodim v bazenu. Jazzy, ki je ravno prišla na površje po zrak, pa plava in grize moje noge, ker je morski pes, ki mora ubiti veliko pošast. Uživajte s svojimi družinskimi člani in ostanite zdravi, moji prijatelji," je zapisal in z objavo oboževalcem sporočil, da je družina na prvem mestu in da mu pomeni vse.

