Mišice hrvaškega finančnega ministra obnorele splet: 'Stotnik Hrvaška'

Ne samo, da je pritegnil pozornost hrvaške javnosti, njegove fotografije so zaokrožile tudi na svetovnem spletu. Izzval je več kot sedemsto komentarjev in odzvalo se je 15 tisoč uporabnikov spletne strani Reddit. "Stotnik Hrvaška?" se je eden od uporabnikov pošalil na ministrov račun in ga primerjal s superjunakom Maščevalcev. Spet drugi so predlagali, da bi se moral zaradi mišic preizkusiti v vlogi obrambnega ministra.