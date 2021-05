Misija hujšanje: Will Smith delil utrinke intenzivnih treningov

Will Smith je na Instagramu, kjer ima več kot 53 milijonov sledilcev, delil video, v katerem lahko vidimo, kako disciplinirano trenira in si močno prizadeva izgubiti odvečne kilograme, ki so se mu med pandemijo nakopičili, še posebej okrog trebuha. Na posnetku že takoj na začetku Will pozira brez majice in v boksarcah na vrtljivem nastavku, ob tem pa zmaje z glavo in v kamero reče: ''To je tako odvratno.'' Kar se seveda nanaša na njegovo telo in odvečne kilograme.

V kratek video je zvezdnik strnil utrinke različnih treningov, kjer izvaja vaje z utežmi za noge in bicepse. Svojo video objavo je pospremil z besedami "V iskanju sreče", kar je ob enem poklon njegovemu istoimenskemu filmu iz leta 2006 The Pursuit of Happyness, v katerem je zaigral ob sinu Jadnu Smithu.