'Mislila sem, da moram biti lezbijka, ker so vsi moški zlobni'

Glasbenica Miley Cyrus, ki se je po desetih letih razmerja in skoraj letu dni zakona ločila od dolgoletnega partnerja in soproga Liama Hemswortha, po ločitvi pa pristala v razmerju z žensko, je spregovorila o svoji odločitvi po istospolnem partnerstvu. Cyrusova je zdaj že nekaj tednov v razmerju s Codyjem Simpsonom, za katerega je dejala, da ji je dokazal, da niso vsi moški isti.''Dokler nisem spoznala njega, sem bila prepričana, da so vsi moški zlobni. Zdaj vem, da ni tako. Ugotovila sem, da ne potrebujem istospolnega partnerstva, ampak pravega moškega,'' je povedala 26-letnica.

Tako Liam kot Miley ločitve nista dolgo prebolevala. Igralec je približno dva meseca po razhodu z glasbenico spoznal novo dekle, igralko Maddison Brown, Miley pa je pristala v objemu nekdanje partnerice Brodyja Jennerja, Kaitlynn Carter.

Razlogov, zakaj je dolgo mislila, da so vsi moški zlobni, 26-letnica ni komentirala. Prav tako ni znano, ali so bili v njenem nekajmesečnem zakonu s Hemsworthom kakršnikoli izgredi.