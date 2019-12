Britanska pop senzacija Ellie Goulding je v intervjuju z novinarko Fearne Cottonpriznala, da je v alkoholu našla uteho, ker se je borila s svojo javno podobo: "Morala sem biti nekakšna lažna oseba, da sem se spoprijela z nadrealističnimi razmerami, v katerih sem se znašla," je povedala: "Običajno je to vključevalo alkohol. Mislila sem, da nisem dovolj dobra, pametna, smešna ali nora, da bi bila brez alkohola z določenimi ljudmi."

Novinarki je 23-letna zvezdnica opisala tudi primer, kjer z alkoholom začela že dopoldne, kajti čakal jo je intervju na radiu. Tako si je pred intervjujem dejala: "Danes zjutraj moram piti, ker imam ta intervju in v resnici ne znam odgovoriti na vprašanja, ker v resnici ne vem več, kdo sem. Mislila sem, da sem brez alkohola dolgočasna oziroma nezanimiva."

Toda odločno je poudarila, da od alkohola ni bila odvisna: "Nisem bila alkoholičarka. Brez alkohola sem bila lahko več mesecev." Novinarki pa je v pogovoru priznala tudi, da to ni bila edina težava, s katero se je spopadala – imela je namreč veliko težav z jezo, zato je odšla na terapijo. Pri tem pa ji je pomagal tudi njen partner Caspar Jopling, pri katerem se je počutila pomirjeno.

S Casperjem pa sta septembra dahnila tudi večni da, in sicer v Stolnici svetega Petra v Yorkshiru, kjer so se zbrali tudi številni zvezdniki in člani kraljeve družine.