Miss Amerike 2016 moža spoznala na Tinderju: Bog ima načrt

Svojega moža je spoznala na zelo moderen način. Prvi stik sta namreč navezala na Tinderju (spletna platforma za spoznavanje novih ljudi in spletne zmenkarije, op. a.) in Betty je pojasnila: "Nikoli si ne bi mislila, da bom ljubezen svojega življenja spoznala na Tinderju. Bog ima načrt." Povedala je, da je bila takrat tako zaposlena z obveznostmi v šoli in s pripravami na lepotna tekmovanja, zato enostavno ni imela časa za zmenke. Ker pa je tudi Spencer kot policaj delal 12 urne izmene, tudi on ni mogel hoditi ven in spoznavati ljudi. "Menim, da se danes veliko ljudi spozna na internetu, na primer na Facebooku ali na Instagramu, morda sploh ne na aplikaciji za zmenke, vendar veliko ljudi spozna svojo boljšo polovico na družbenih omrežjih," je še dodala.

25-letna Betty Maxwell , ki je leta 2016 postala miss Amerike in praktično čez noč zaslovela, je za Fox Newsmed drugim pripovedovala, kako je spoznala svojega moža Spencerja Maxwella in kako težko ji je bilo, ko kot miss Amerike ni smela omenjati svojega fanta.

Betty je miss Amerike postala, ko s Spencerjem še nista bila poročena in zato o njem ni smela govoriti, niti ga objavljati na družbenih omrežjih. "Res niso želeli, da bi kdo vedel, da ima miss Amerike fanta, kar je eden od resnično zastarelih vidikov pogodbe. Želijo, da si ameriška ljubljenka, zaželena sanjska ženska," je bila kritična Betty.

Povedala je, da ji je bilo zelo težko molčati o svojem izbrancu. "Ljudje nočejo poslušati, kako se miss Amerike pritožuje, da ne sme govoriti o svojem fantu," je pripovedovala in dejala, da je želela govoriti o ljudeh, ki jo spravijo v boljšo voljo in so ji pri srcu. "Zelo sem pogrešala osebe, ki jih imam rada in zato je bilo zelo težko, ko so mi to odvzeli, še posebej, ker sem odrasla v zelo povezani družini," je še pojasnila.