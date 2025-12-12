Miss Finske zaradi objave fotografije ob krono

Sarah Dzafce , ki je bila septembra okronana za miss Finske, se je znašla v središču škandala, potem ko se je na družbenem omrežju pojavila fotografija, na kateri si s prsti vleče oči, da bi bile videti poševne. V objavi je bilo besedilo v finščini, ki v prevodu pomeni 'jej s Kitajcem'. Javnost je gesto interpretirala kot posmeh ljudem azijskega porekla.

Manekenka se je najprej branila s trditvijo, da si je zaradi glavobola drgnila sence in si mnila oči, a njena pojasnila niso zalegla, saj se je organizator tekmovanja odločil, da ji krona ne pripada več, saj ne sprejema rasizma ali kakršne koli oblike diskriminatornega vedenja. Njeno mesto bo zasedla Tara Lehtonen, ki je na septembrskem tekmovanju postala prva spremljevalka.

Dzafce, ki je rojena v Ouluju in živi v Kuopiu, je po očetovi strani s Kosova, njena mati pa je Finka. Na tiskovni konferenci se je opravičila za svoja dejanja. "Iskreno se opravičujem vsem, ki sem jih s svojimi dejanji na družbenih omrežjih užalila in prizadela," je njene besede povzel Iltalehti.

Pozneje se je oglasila tudi na družbenem omrežju, kjer je delila zapis: "Zavedam se, da so moja dejanja pri mnogih ljudeh povzročila negativne reakcije in za to se iskreno opravičujem. Še posebej se opravičujem vsem, ki jih je ta situacija osebno prizadela. Nikoli nisem imela namena nikogar prizadeti."