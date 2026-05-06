Miss Izraela o srečanju z Mamdanijevo ženo: Ni želela govoriti z mano

Kot je znano, prva dama New Yorka izkazuje javno podporo Palestini in se kot aktivistka zavzema za človekove pravice, konec trpljenja palestinskih civilistov in vojaškega nasilja. Ob srečanju z aktualno miss Izraela naj bi tako vljudno odklonila fotografiranje in kakršno koli debato o izraelsko-palestinskem konfliktu.

"Kolikšne so možnosti, da v večmilijonskem mestu sediva ena ob drugi?" je na Instagramu zapisala Izraelka Melanie Shiraz in sledilcem pojasnila, zakaj je razočarana nad srečanjem z ženo newyorškega župana, Ramo Duwaji .

Kar se je začelo kot povsem običajno srečanje in prošnja za fotografijo – Melanie Shiraz je sredi newyorške kavarne pristopila do Rame Duwaji ter jo poskušala ujeti v objektiv, se je spremenilo v trenutku, ko je Rama spoznala, da gre za Izraelko.

"Povedala sem ji, da sem miss Izraela, potem pa se ni hotela več pogovarjati z mano. Šokantno. Bila je vljudna, a je več kot očitno spremenila ton. Tik preden sem posnela ta video, sem jo vprašala, ali se lahko fotografirava, in je privolila. Nato sem se predstavila, Rama pa je nenadoma rekla, da ne želi več snemanja," je sledilcem na družbenih omrežjih zatrdila Shirazova. K temu naj bi dodala tudi, da se sama zavzema za produktiven in miren dialog: "Jasno sem ji povedala, da ni prav, da javno dehumanizira Izraelce, a o tem z mano ni želela govoriti. Kaj to pove o njej in trenutni politiki v New Yorku, ki jo vodi njen mož?"