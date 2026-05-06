Miss Izraela o srečanju z Mamdanijevo ženo: Ni želela govoriti z mano

"Kolikšne so možnosti, da v večmilijonskem mestu sediva ena ob drugi?" je na Instagramu zapisala Izraelka Melanie Shiraz in sledilcem pojasnila, zakaj je razočarana nad srečanjem z ženo newyorškega župana, Ramo Duwaji.
Kot je znano, prva dama New Yorka izkazuje javno podporo Palestini in se kot aktivistka zavzema za človekove pravice, konec trpljenja palestinskih civilistov in vojaškega nasilja. Ob srečanju z aktualno miss Izraela naj bi tako vljudno odklonila fotografiranje in kakršno koli debato o izraelsko-palestinskem konfliktu.
Kar se je začelo kot povsem običajno srečanje in prošnja za fotografijo – Melanie Shiraz je sredi newyorške kavarne pristopila do Rame Duwaji ter jo poskušala ujeti v objektiv, se je spremenilo v trenutku, ko je Rama spoznala, da gre za Izraelko.
"Povedala sem ji, da sem miss Izraela, potem pa se ni hotela več pogovarjati z mano. Šokantno. Bila je vljudna, a je več kot očitno spremenila ton. Tik preden sem posnela ta video, sem jo vprašala, ali se lahko fotografirava, in je privolila. Nato sem se predstavila, Rama pa je nenadoma rekla, da ne želi več snemanja," je sledilcem na družbenih omrežjih zatrdila Shirazova. K temu naj bi dodala tudi, da se sama zavzema za produktiven in miren dialog: "Jasno sem ji povedala, da ni prav, da javno dehumanizira Izraelce, a o tem z mano ni želela govoriti. Kaj to pove o njej in trenutni politiki v New Yorku, ki jo vodi njen mož?"
Shirazova je apelirala na nedavne objave Rame Duwaji na družbenih omrežjih – politično občutljive in povezane z Izraelskimi napadi, za katere se je Rama sicer že opravičila.
Naziv 'Miss' se uporablja za zmagovalke lepotnih tekmovanj, ki so se razvila v 20. stoletju. Ta tekmovanja ocenjujejo kandidatke na podlagi videza, osebnosti, inteligence in družbene angažiranosti. Zmagovalke pogosto postanejo ambasadorke določenih vrednot, dobrodelnih organizacij ali pa zastopajo svojo državo na mednarodnih dogodkih, kjer služijo kot predstavnice nacionalne identitete in kulture.
Vloga 'prve dame' mesta, torej soproge župana, ni uradna vladna funkcija z zakonskimi pooblastili, vendar ima velik simbolni in družbeni pomen. Prve dame pogosto izkoristijo svoj položaj za zagovorništvo pri pomembnih družbenih vprašanjih, kot so izobraževanje, zdravje, človekove pravice ali lokalna kultura. Njihovo javno delovanje lahko pomembno vpliva na javno mnenje in pogosto odraža vrednote, ki jih zastopa aktualna mestna uprava.
Dehumanizacija je proces, pri katerem se določeni skupini ljudi odvzamejo človeške lastnosti, dostojanstvo ali pravice. V političnem in družbenem diskurzu se ta izraz uporablja za opisovanje retorike, ki nasprotnika prikazuje kot manjvrednega, nevarnega ali nečloveškega. Takšna dejanja so zgodovinsko gledano pogosto služila kot orodje za upravičevanje diskriminacije, konfliktov ali nasilja, saj zmanjšujejo empatijo do tistih, ki so označeni za 'druge'.
