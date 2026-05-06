Tuja scena

Miss Izraela o srečanju z Mamdanijevo ženo: Ni želela govoriti z mano

New York, 06. 05. 2026 12.10 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A. J.
Rama Duwaji in Melanie Shiraz

Melanie Shiraz, izraelska lepotna kraljica, se je znašla v nelagodnem položaju ob srečanju z Ramo Duwaji, ženo Zohrana Mamdanija. Shirazova, ki je v New York prispela zaradi dogodka izraelskega konzulata, je poskušala posneti kratek video in govoriti z županovo ženo, a naj bi doživela hladen tuš, potem ko je razkrila svojo identiteto in se predstavila kot miss Izraela.

"Kolikšne so možnosti, da v večmilijonskem mestu sediva ena ob drugi?" je na Instagramu zapisala Izraelka Melanie Shiraz in sledilcem pojasnila, zakaj je razočarana nad srečanjem z ženo newyorškega župana, Ramo Duwaji.

Kot je znano, prva dama New Yorka izkazuje javno podporo Palestini in se kot aktivistka zavzema za človekove pravice, konec trpljenja palestinskih civilistov in vojaškega nasilja. Ob srečanju z aktualno miss Izraela naj bi tako vljudno odklonila fotografiranje in kakršno koli debato o izraelsko-palestinskem konfliktu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kar se je začelo kot povsem običajno srečanje in prošnja za fotografijo – Melanie Shiraz je sredi newyorške kavarne pristopila do Rame Duwaji ter jo poskušala ujeti v objektiv, se je spremenilo v trenutku, ko je Rama spoznala, da gre za Izraelko.

"Povedala sem ji, da sem miss Izraela, potem pa se ni hotela več pogovarjati z mano. Šokantno. Bila je vljudna, a je več kot očitno spremenila ton. Tik preden sem posnela ta video, sem jo vprašala, ali se lahko fotografirava, in je privolila. Nato sem se predstavila, Rama pa je nenadoma rekla, da ne želi več snemanja," je sledilcem na družbenih omrežjih zatrdila Shirazova. K temu naj bi dodala tudi, da se sama zavzema za produktiven in miren dialog: "Jasno sem ji povedala, da ni prav, da javno dehumanizira Izraelce, a o tem z mano ni želela govoriti. Kaj to pove o njej in trenutni politiki v New Yorku, ki jo vodi njen mož?"

Preberi še Kdo je mlada skrivnostna soproga novega newyorškega župana?

Shirazova je apelirala na nedavne objave Rame Duwaji na družbenih omrežjih – politično občutljive in povezane z Izraelskimi napadi, za katere se je Rama sicer že opravičila. 

Razlagalnik

Naziv 'Miss' se uporablja za zmagovalke lepotnih tekmovanj, ki so se razvila v 20. stoletju. Ta tekmovanja ocenjujejo kandidatke na podlagi videza, osebnosti, inteligence in družbene angažiranosti. Zmagovalke pogosto postanejo ambasadorke določenih vrednot, dobrodelnih organizacij ali pa zastopajo svojo državo na mednarodnih dogodkih, kjer služijo kot predstavnice nacionalne identitete in kulture.

Vloga 'prve dame' mesta, torej soproge župana, ni uradna vladna funkcija z zakonskimi pooblastili, vendar ima velik simbolni in družbeni pomen. Prve dame pogosto izkoristijo svoj položaj za zagovorništvo pri pomembnih družbenih vprašanjih, kot so izobraževanje, zdravje, človekove pravice ali lokalna kultura. Njihovo javno delovanje lahko pomembno vpliva na javno mnenje in pogosto odraža vrednote, ki jih zastopa aktualna mestna uprava.

Dehumanizacija je proces, pri katerem se določeni skupini ljudi odvzamejo človeške lastnosti, dostojanstvo ali pravice. V političnem in družbenem diskurzu se ta izraz uporablja za opisovanje retorike, ki nasprotnika prikazuje kot manjvrednega, nevarnega ali nečloveškega. Takšna dejanja so zgodovinsko gledano pogosto služila kot orodje za upravičevanje diskriminacije, konfliktov ali nasilja, saj zmanjšujejo empatijo do tistih, ki so označeni za 'druge'.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Rama Duwaji miss Izraela

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ho?emVšolo
06. 05. 2026 13.26
Pametna ženska. Jaz tudi Izraelcev ne pozdravljam.
Roadkill
06. 05. 2026 13.25
Pravilno. Tiste ki zagovarjajo genocidneže je potrebno ignorirati. Tako se ločuje zrno od plevela
Voly
06. 05. 2026 13.15
Rama Duwaji je ravnala povsem pravilno. Ko bodo Izraelci prenehali z zločini, se lahko z njimi pogovarjamo, prej pa ne. To je narod, ki bi si rad podredil ves svet, natanko tako, kot je to hotel nek drug narod pred skoraj 100 leti. In oba naroda sta to počela preko trupel!
aljoteam
06. 05. 2026 12.57
Problem pri tej ženski je da podpira zločinsko organizacijo, ki izvaja genocid in etnična čiščenja, ne to da je Izraelka ali judinja recimo. Tako da meni ni šokantno ampak normalno, da se s takimi ljudmi ne slikaš in jih bojkotiraš. Na enem dogodku je celo bil napis: “I’m Miss Israel. I’m an IDF Soldier. Ask us anything”. Podporniki genocida nimajo in ne smejo imeti prostora v družbi...
ho?emVšolo
06. 05. 2026 13.27
Aljoteam podpis!!
klop12
06. 05. 2026 12.36
ueeee, nemcev tud noben ni imel rad med vojno. So what, pač so bad guys
