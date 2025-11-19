Svetli način
Tuja scena

Miss Jamajke med izborom za Miss Universe padla z odra

Bangkok, 19. 11. 2025 21.21 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
2

Na Tajskem se je začel izbor za Miss Universe, kjer pa se je še pred finalnim večerom zgodil neljubi dogodek. Ko se je miss Jamajke, dr. Gabrielle Henry, v večerni obleki sprehodila po modni pisti, je nenadoma padla z odra, posnetek padca pa je hitro postal viralen.

Ko se je dr. Gabrielle Henry, sicer miss Jamajke, ki predstavlja svojo državo na izboru za Miss Universe, še pred finalnim večerom v dolgi večerni obleki oranžne barve sprehodila po modni pisti, zagotovo ni pričakovala, da bo pritegnila pozornost s padcem in ne s svojo lepoto. Posnetek njenega padca z odra, kjer je bila modna pista, je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, manekenko pa so morali s prizorišča odnesti na nosilih.

Kot je v izjavi za USA Today povedal predsednik organizacije Miss Universe, Raúl Rocha Cantú, je Jamajčanko že obiskal, njeno stanje pa je stabilno, saj je utrpela le nekaj manjših ran. Zdravili so jo v bolnišnici v Bangkoku, kjer je ostala na opazovanju. "Tam sem bil z njo in njeno družino, na srečo pa si ni ničesar zlomila in je v dobrih rokah," je v objavi na družbenem omrežju zapisal predsednik.

Preberi še Nov pretres: Sodnika Miss Universe odstopila zaradi suma prirejanja rezultatov

28-letnica bi morala tekmovanje zaključiti z nastopom v finalu, ki bo 21. novembra, celoten izbor pa je že postregel s škandalom, zaradi katerega je odstopil eden od sodnikov, ki naj bi bil vpleten v nespoštljiv pogovor.

miss jamajke padec izbor miss universe
KOMENTARJI (2)

modelx
19. 11. 2025 21.55
so ja naredili rusi:))))))) če bi jo amerikanci bi padla v vodo in ne samo na odru
ODGOVORI
0 0
Betuul
19. 11. 2025 21.43
Zdaj so spodrsi altualni! Važno da se je dr. Gabrielle pobrala ; in gre kot miss Jamajke naprej? Odstopiti bi moral še predsednik Jamajke!
ODGOVORI
0 0
