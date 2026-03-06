Miss Kanade je bila na izboru za Miss Universe v četrtem mesecu nosečnosti

Predstavnica Kanade, ki se je novembra potegovala za naziv Miss Universe 2025, je na družbenem omrežju presenetila z razkritjem, da je bila v času tekmovanja v četrtem mesecu nosečnosti. Jaime VandenBerg je dodala posnetek, na katerem oblečena v kopalke stopa po modni pisti in nosi lento z napisom Kanada, nato pa pokaže še svoj nosečniški trebušček, medtem ko zlaga otroški voziček.

"Svet ni vedel, da sem v 16. tednu nosečnosti, ko sem se predstavila v kopalkah in se uvrstila med najboljših 30. Medtem ko sem živela svoje sanje, je v meni raslo novo življenje, kar se mi je včasih zdelo nemogoče. Danes se počutim svobodna, ko lahko razkrijem, da sem noseča," je zapisala VandenBerg.

Jaime VandenBerg je razkrila, da je bila v času tekmovanja noseča. FOTO: Profimedia

29-letnica je ob tem opozorila, da so se pravila tekmovanja v zadnjih letih nekoliko spremenila in niso tako stroga, kot so bila. Organizatorji so pred tem dovolili udeležbo samo samskim ženskam, starim med 18 in 28 leti. Leta 2023 so starostno mejo dvignili, tekmovalke pa so lahko poročene in celo matere.