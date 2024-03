V soboto so v Mumbaju v Indiji okronali novo miss sveta. To je postala Čehinja Krystyna Pyszkova, ki je v mednarodnem tekmovanju premagala 111 tekmic z vsega sveta. Krystyna je 23-letna študentka prava in manekenka, ki je med drugim glasna zagovornica ženskih pravic in borka za to, da menstruacija ne bi bila več tabu tema.

Krystyna Pyszkova je miss sveta 2024. 23-letna študentka iz Češke je bila kot najlepša med 111 tekmicami z vsega sveta okronana v soboto v Mumbaju v Indiji. Mednarodno tekmovanje je bilo sestavljeno iz predtekmovalnega dela, kjer so se dekleta preizkušala tako v telesni zmogljivosti kot tudi javnem nastopanju, obenem pa so morale prepričati tudi s svojim talentom in lepoto.

Miss sveta 2024 je Čehinja Krystyna Pyszkova icon-picture-layer-2 1 / 8

Po tovrstnih preizkušnjah se je izbor zmanjšal na 40 lepotic, nato pa še na 12 in kasneje osem najboljših. Dekleta so tako morala sodelovati v debatah o pomembnih temah, med katerimi je bilo tudi žensko zdravje. Zmagovalka je med drugim velika zagovornica ženskih pravic, ki je jasno nagovorila problem zaznavanja menstruacije kot tabu teme, in dodala, da je biti ženska prav poseben dar.

Pyszkova je zmagala pred tremi drugouvrščenimi, Jasmino Zejtun iz Libanona, Aché Abrahams iz Trinidada in Tobaga ter Lesego Chombo iz Bocvane, ki skupaj z Jessico Gagen iz Anglije veljajo za 'kontinentalne zmagovalke' tekmovanja. Po Poljakinji Karolini Bielawski, ki je krono najlepše na svetu nosila od marca 2022, saj lani tekmovanja ni bilo, je tokrat najlepša torej Čehinja. Kdo je letošnja zmagovalka?

