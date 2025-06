Miss sveta postala Tajka Suchata Chuangsri: 'Je ženska s ciljem in glasom'

Predsednica organizacije Julia Morley, ki je predsedovala žiriji za izbor zmagovalke, je pohvalila globino, milino in jasnost misli finalistk - to so bile Poljakinja, Tajka, Etiopijka in Martiniquečanka. "Danes svet ni videl le lepote, ampak tudi bistrost, pogum in poziv k spremembam. Opal nam je pokazala, da je več kot le zmagovalka - je ženska s ciljem in glasom, ki ga je svet pripravljen slišati," je dejala.

Slovenijo je na tokratnem tekmovanju zastopala Miss Slovenije 2023 Alida Tomanič, ki se ni uvrstila v četrtfinale. Tam so bile od Evropejk med drugim Srbkinja, Črnogorka, Poljakinja, Italijanka, Irka, Belgijka, Estonka, Ukrajinka ter predstavnici Walesa in Severne Irske.