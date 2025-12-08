Miss Universe Jamajke zaradi padca z odra utrpela zlom in možganske krvavitve

Organizacija Miss Universe je v izjavi za javnost sporočila, kakšno je zdravstveno stanje predstavnice Jamajke, ki je še pred finalnim nastopom padla z modne brvi. Gabrielle Henry je bila hospitalizirana na oddelku intenzivne nege, je nedavno razkrila njena družina, po treh tednih od nesrečnega padca pa se bo v spremstvu medicinske ekipe lahko vrnila na Jamajko.

Organizacija Miss Universe je z javnostjo delila nove informacije o zdravstvenem stanju predstavnice Jamajke, dr. Gabrielle Henry, ki je na predvečer finala padla z modne brvi in se pri tem poškodovala. Organizacija je v svojem imenu in imenu njene družine pojasnila situacijo in delila nekaj novih podrobnosti o njenem počutju.

Gabrielle Henry je pri padcu z odra utrpela zlom, možganske krvavitve in druge poškodbe. FOTO: Profimedia icon-expand

"Padec dr. Henry na predvečer finala tekmovanja 19. novembra ni bil tako nedolžen, pri njem pa je utrpela možganske krvavitve, zaradi katerih je izgubila zavest, zlom, poškodbe obraza in druge poškodbe," so zapisali v izjavi in dodali: "Nemudoma so jo sprejeli na oddelek intenzivne nege v Bangkoku, kjer je bila v kritičnem stanju in pod stalnim nadzorom nevrologov ter pod celodnevnim opazovanjem strokovnjakov."

Henry naj bi se v prihodnjih dneh vendarle vrnila domov na Jamajko, kot so še zapisali, pa naj bi jo na letalo iz Tajske do Jamajke pospremilo zdravniško osebje, kjer bo nadaljevala zdravljenje v tamkajšnji bolnišnici. V izjavi so dodali, da je organizacija poravnala račune zdravljenja in terapije, poravnali pa naj bi tudi stroške bivanja manekenkine sestre in matere, ki sta pripotovali na Tajsko. Financirali naj bi tudi njen let v domovino in nadaljnje stroške zdravljenja.

"Od incidenta naprej je Organizacija Miss Universe dr. Henry in njeni družini stala ob strani in prevzela takojšnjo in polno odgovornost brez oklevanja. Družina Henry se globoko zahvaljuje organizaciji za neomajno sočutje, prisotnost in ljubezen, ki so jo izkazali. Njihov odziv je šel čez meje profesionalne odgovornosti, predanosti in zaščite družine," so še zapisali.