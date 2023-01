Miss Universe je predstavnica ZDA R'Bonney Gabriel

Na 71. tekmovanju za Miss Universe je zmagala miss ZDA R'Bonney Gabriel . Letošnja prireditev je potekala v New Orleansu, kjer so se za krono potegovale misice iz 84 držav. Mesto prvo spremljevalke je zasedla miss Venezuele Amanda Dudamel , druga spremljevalka pa je postala miss Dominikanske republike Andreina Martinez . Tekmovalke so pozirale v različnih opravah, med drugim v večernih oblekah, kopalkah in narodnih nošah, odgovoriti pa so morale tudi na nekaj vprašanj.

Zmagovalka večera, ki se je lani vpisala v zgodovino kot prva miss ZDA filipinskega rodu, je v eni od svojih izjav izrazila upanje, da bodo v prihodnje lahko tekmovale tudi ženske, starejše od 28 let. "Stara sem 28 let in to je zadnje leto, ko lahko tekmujem. Mislim, da je to lepa stvar. Moj najljubši citat je: 'Kdaj, če ne zdaj?' Kot ženska verjamem, da nas starost ne definira. Ni jutri, ni včeraj, ampak zdaj. Sedaj je čas, da se poteguješ za to, kar si želiš," je dejala.

R'Bonney Gabriel, ki prihaja iz Teksasa, je manekenka, modna oblikovalka in učiteljica šivanja. V svojem delu se zavzema za dobrobit okolja, saj ima trajnostno linijo oblačil, šivanje z okolju prijaznimi materiali pa poučuje tudi na svojih učnih urah v neprofitni organizaciji, za katero dela. Je prva zmagovalka Združenih držav Amerike po desetih letih, nazadnje je kot miss Universe slavila Olivia Culpo leta 2012.