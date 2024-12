Miss ZDA, ki se je odpovedala kroni, je zaročena

Noelia Voigt , nekdanja miss ZDA, bo že kmalu poročena gospa. Njen dolgoletni partner Jack Henry Hendrix jo je pred dnevi zaprosil za roko, snubitev pa je skrbno načrtoval s pomočjo družinskih članov in fotografa, ki je pomemben trenutek ujel v objektiv. Zaročila sta se v prostorih Muzeja umetnosti Johna in Mable Ringling, ki je uradni državni muzej umetnosti Floride, ki se nahaja v mestu Sarasoti, zanju pa ima prav poseben pomen, je za People razkrila 25-letnica.

Njen zaročenec pa je priznal, da je bilo zaroko težko načrtovati, izpeljati in skrivati pred Noelio, ki jo je opisal kot raziskovalno novinarko, ko pride do presenečenj, a mu je uspelo, da jo je v muzeju presenetil, saj je mislila, da se Jack Henry nahaja v Alabami in da preživlja praznične dni s svojo družino.

Njen partner, s katerim sta par že šest let, je povabil fotografa Carlosa Veleza , ki se je moral pretvarjati, da je v mesto pripotoval za praznike in z njo želel posneti nekaj fotografij po tem, ko je predala krono, a je nista uspela povsem preslepiti. "Ko sem se urejala in peljala na lokacijo, sem razmišljala, da bo mogoče to dan, ko se bom zaročila, a nisem bila povsem prepričana. To je bil le moj občutek," je dejala.

Ko se je pojavil v muzeju, je bila presenečena:"Prijel me je za roke, mi dejal, da sem ga zelo osrečila in da je že od trenutka, ko me je spoznal vedel, da me bo zaprosil za roko. Nato je pokleknil in me vprašal, ali bi se poročila z njim. Vedno sem mislila, da bom jokala, ko se bom zaročila, a se mi je uspelo zadržati. Bila sem nasmejana, navdušena in srečna!"

Nekaj minut pozneje so se jima pridružili še družinski člani."Oni so jokali in bilo je zelo lepo. Ker sva že tako dolgo par, sta najini družini zelo povezani. Res je bilo posebno storiti ta naslednji korak," je še dodala.

Par se je zaročil skoraj sedem mesecev za tem, ko je Noelia sporočila, da se je odpovedala kroni miss ZDA, za razlog pa je navedla skrb za duševno zdravje, kmalu za njo pa je enako storila še miss teen ZDA.

Voigt se sedaj veseli poroke, ki jo z zaročencem načrtujeta v prihajajočem letu, a si želita poročne zaobljube izmenjati v družbi najdražjih."Ideja velike poroke nama ni blizu. Vsak imava svoj krog prijateljev in družinskih članov, za katere želiva, da so z nama," je o prihajajoči poroki povedala bodoča nevesta.