Miss ZDA se je odpovedala kroni, mentalno zdravje je pomembnejše

Lansko leto septembra si je Noelia Voigt s svojo lepoto prislužila naziv miss ZDA in bila okronana za najlepšo. Po dobrega pol leta pa je svojim oboževalcem 24-letnica sedaj sporočila, da je sprejela odločitev, ki je najboljša zanjo in njeno duševno zdravje, in se nazivu uradno odpovedala. Na družbenem omrežju je z oboževalci delila dolg zapis in pojasnila: Kot posamezniki se oblikujemo in rastemo s pomočjo različnih izkušenj v življenju. Moja pot miss ZDA je bila zame neverjetno pomembna, s ponosom sem zastopala Utah in kasneje miss ZDA na Miss Universe. Voigt se udeležuje lepotnih tekmovanj že od svojega sedemnajstega leta, v tem času je prejela mnogo nazivov, o čemer je sanjala kot otrok.

Noelia Voigt FOTO: Profimedia icon-expand

Globoko v sebi vem, da je to šele začetek novega poglavja zame in upam, da bom tudi s tem še naprej navdihovala druge. Predvsem v tem, da ostanejo neomajni in predani svojemu duševnemu zdravju, zagovarjajo sebe, kot tudi druge ter se nikoli ne ustrašijo vsega, kar s seboj prinaša prihodnost. Pa čeprav se zdi ta še tako negotova, je Noelia sporočila sledilcem in se jim obenem zahvalila za podporo in izkazano ljubezen. Svojo platformo in naziv je uporabljala tudi za boj proti ustrahovanju, ozaveščanje o nasilju, pravicah priseljencev in osvetljevanje lastnih korenin. Bila je namreč prva Američanka z venezuelskimi koreninami, ki je zmagala na Miss ZDA.

