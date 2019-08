Missy Elliott za izgubljeno ogrlico ponuja nagrado

Kot smo že pisali je Missy Elliott po 16 letih znova stopila na oder MTV nagrad. Legendarna vsestranska raperka je prejela nagrado Michael Jackson Video Vanguard Award, ki velja za eno od najbolj prestižnih nagrad na glasbeni prireditvi. A glasbenica na prestižnem dogodku ni samo slavila, saj je izgubila svojo bleščečo ogrlico. Kos nakita, ki ga je nosila na odru med nastopom in v zakulisju, je ob prevzemu nagrade izginil: "Če je kdo našel diamantno ogrlico v zakulisju prireditve, ali karkoli ve o njej, dobi nagrado," je raperka napisala v zgodbi na Instagramu, kjer je objavila tudi fotografijo, za katero ogrlico pravzaprav gre, saj je nosila dve različni na dogodku v New Jerseyu.

48-letnica je na odru odpela svoje uspešnice, med drugim Past That Dutch, Work Itin Lose Control. Na oder je povabila tudi plesalko Alyson Stoner , ki se je leta 2002 predstavila v glasbenem videospotu Work It in si tako ustvarila ime na sceni.

Elliott je ob prejetju nagrade imela čustven govor, kjer je povedala, da so za to nagrado zaslužni plesalci. "Obljubila sem, da ne bom jokala na vsaki podelitvi. Ampak ta nagrada mi veliko pomeni. Na sceni sem že dve desetletji in nikoli nisem pomislila, da bom prejela takšno potrdilo za svoje delo," je povedala nagrajenka in dodala: "Hvala vsem, ki ste mi vsa ta leta stali ob strani in me podpirali."

Missy Elliot ni le nadarjena raperka, ampak je tudi pevka, tekstopiska, plesalka in producentka. Na odru se je spomnila tudi na nekatere kolege, ki so ravno tako zaslužni za velik razvoj plesne in glasbene industrije: Peter Gabriel, Madonna, Jackson in Busta Rhymes. "To nagrado posvečam celotni plesni skupnosti po vsem svetu. Ko stojite na odru s takšnimi izvajalci, se ne počutite kot rekvizit," je povedala raperka.