Missy Elliott zvezdo na pločniku slavnih proslavila v družbi Ciare in Lizzo

Dejala je, da ji je v težkih trenutkih pomagala vera in upanje. Spominja se, da je po tem pločniku hodila pred dvema desetletjema in samo sanjala o tem, da bi enkrat postala del te aleje: ''Blagoslov je sanjati velike sanje, ki se nato zgodijo. Resnično stojim tukaj.'' Kljub uspehu pa zvezdnica ni pozabila na svoje korenine: ''Prihajam iz Virginije. Vsem iz Virginije pošiljam ljubezen. Rada vas imam.'' Zahvalila se je tudi mami Patricii in dolgoletnemu sodelavcu, producentu Timbalandu, ki se veselega dogodka ni mogel udeležiti.

Ponosna umetnica je na Instagramu delila tudi nekaj fotografij, pod objavo pa ji je čestitala tudi Mariah Carey, ki je dejala, da ji čestita in je priznanje zasluženo. Na pločniku sta se ji pridružili tudi pevki Ciara in Lizzo , ki cenita njen glasbeni vpliv.

Izvajalka pesmi, kot sta Get Ur Freak On in Work It, čigar hiti se že uvrščajo med klasike, je v preteklosti že povedala, da se je borila z iskanjem položaja v glasbeni industriji: ''Včasih moraš tvegati. Nikoli si nisem mislila, da spadam na to sceno. Mislim, da ni bilo predalčka, v katerega bi moja glasba spadala. Uspelo mi je samo zato, ker sem vmes repala. Na začetku pa mislim, da ljudje moje glasbe niso razumeli.