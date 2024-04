Mlada Anne Hathaway se je na testu za vlogo poljubljala z desetimi fanti

Anne Hathaway se spominja, da se je morala v 2000-ih med groznimi testi iz tega, koliko kemije imajo igralci med sabo, poljubljati z desetimi različnimi mladeniči. Zvezdnica se je zavedala, kako minljiva je bila in v kakšni meri je bilo potrebno upoštevati želje nadrejenih. Igralka pa krivde na prepisuje nikomur, saj meni, da so bili takrat drugi časi, kjer so se takšne stvari zdele sprejemljive. Igralka se trenutno pripravlja na izid novega filma, v katerem bo v glavni vlogi zaigrala ob boku kar nekaj let mlajšega soigralca Nicholasa Galitzinea. Film je požel veliko zanimanja, a tudi kritik, v bran je ekipi stopila celo legendarna igralka Whoopi Goldberg.

Igralka Anne Hathaway se spominja groznega testa iz 'kemije med igralci' v zgodnjih 2000-ih letih, pri katerem se je morala poljubljati z desetimi različnimi potencialnimi soigralci. V novem intervjuju za revijo V je oskarjevka razmišljala o svojih zgodnjih dneh v filmski industriji in o tem, kako je čutila potrebo po vprašljivih praksah, če je želela delati. "V 2000-ih - in to se mi je res zgodilo - je veljalo za normalno, da bi igralca prosili, naj se poljublja z drugimi igralci, da bi preizkusili kemijo med njimi, kar je pravzaprav najslabši način za to," je dejala 41-letnica. "Rekli so mi, da prihaja 10 fantov in da sem izbrana. Vprašali so me, če nisem navdušena, da se bom poljubljala z vsemi? In pomislila sem, kaj je narobe z mano, ker nisem bila navdušena. To se mi je slišalo nagnusno," se je spominjala.

Anne Hathaway in Nicholas Galitzine FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica je dejala, da se je strašno zavedala, kako enostavno je bilo izgubiti vse, če so te označili za težavno kljub mladosti."Zato sem se samo pretvarjala, da sem navdušena, in nadaljevala," je dodala. Zvezda Princeskinih dnevnikov ni navedla nobenega filma po imenu, je pa opozorila, da je takrat to tako delovalo."To ni bila igra moči, nihče ni hotel biti grozen ali me prizadeti," je dejala."Takrat je bil zelo drugačen čas, zdaj pa znamo bolje."

Igralca med snemanjem novega filma. FOTO: Profimedia icon-expand

Anne sedaj producira nov film The Idea of You, v katerem igra tudi glavno vlogo. V filmu upodablja 40-letno mamo samohranilko, ki se zaljubi v precej mlajšega pevca. Vendar pa ji zato ni bilo treba poljubljati skupine 20-letnih moških, da bi našla svojega popolnega soigralca. Namesto, da bi si izmenjavala slino, je igralka prosila vsakega igralca na avdiciji, naj zapoje pesem, za katero je menila, da bi bila likom všeč."Sedela sem na stolu, kot da sva prišla iz večerje ali sprehoda ali česa podobnega, pritisnila sva na play in začela skupaj plesati." Končno vlogo je dobil Nicholas Galitzine, potem ko je izbral pesem skupine The Alabama Shakes, ki je vsestransko Anne takoj spravila na noge in je zaplesala."Spoznali smo številne mlade moške, vendar se spomnim, da sem se smejala, ko je vstopil Nick, ker je bil tako smešno popoln za vlogo," se je spominjala."Mislila sem si, on je to, kar iščemo".

