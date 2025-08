Mlada oboževalka Katy Perry na odru izgubila zavest

Glasbena zvezdnica Katy Perry je v sklopu turneje nastopila v ameriškem mestu Detroit, tam pa se je na odru odvila neprijetna situacija. Glasbenica je na oder povabila nekaj mladih oboževalk, ena od deklic pa je izgubila zavest in se zgrudila na tla. Posnetek dogodka je hitro obkrožil splet, uporabniki na družbenih omrežjih pa so pohvalili pevkin odziv.

"Dajva vaditi dihanje, imaš to," je deklico, ki je vedno hitreje dihala, skušala pomiriti Katy. "Dajva dihati, dajva dihati. Imaš to, imaš to," jo je spodbujala, a to žal ni pomagalo, saj je deklica v naslednjem trenutku izgubila zavest in se zgrudila. Zvezdnica, ki jo je sprva skušala ujeti, je hitro pokleknila na tla in prijela glavo mlade oboževalke.

Na oder so nato pritekli člani pevkine ekipe in deklici nudili pomoč, ves čas pa ji je ob strani stala tudi Katy sama. "Še nikoli nisem videla nastopajočega, ki bi se bolje odzval v takšni situaciji. Katy je zaustavila šov in ostala ob oboževalki, dokler na oder ni prispelo zdravstveno osebje," je videno komentirala uporabnica na omrežju X.

Ko je zdravstveno osebje prevzelo skrb za deklico, je pevka s preostalimi mladimi oboževalkami sklenila krog in molila za hitro okrevanje mlade oboževalke. Po besedah tujih medijev so mladenko oskrbeli v zaodrju v coni za prvo pomoč, kjer se ji je pridružila tudi njena mama.