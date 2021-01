Pesnica Amanda Gorman: Michelle Obama kričala na moža, ker se je preveč objemal

Mlada pesnica Amanda Gorman, ki je na inavguraciji ameriškega predsednika Joeja Bidena navdušila s čustveno nabito pesnitvijo, je v zadnjem intervjuju spregovorila, da je Michelle Obama na slovesnosti kričala na svojega moža Baracka, ker se je preveč objemal. In kakšen vtis je nekdanja prva dama naredila nanjo?

icon-expand Amanda Gorman na inavguraciji Joeja Bidna. FOTO: AP

Amanda Gorman, ki se je s svojo recitacijo zapisala v zgodovino kot najmlajša pesnica na inavguraciji ameriškega predsednika, je bila gostja v oddaji Ellen DeGeneres Show. Med pogovorom je slavni voditeljici zaupala, kako je bilo sedeti poleg nekdanjega ameriškega predsednikaBaracka Obame in njegove žene Michelle Obama. "Spomnim se, da je bila Michelle Obama blizu mene. In nenehno je vpila na Baracka: Nehaj objemati ljudi. Nehajte se približevati ljudem,'' je v oddaji povedala 22-letnica, ki je nadaljevala: "In potem, ko sem končala (z nastopom, op. a.), ga je nekako potisnila stran in mi dala enega svojih največjih in najtoplejših objemov." Michelle je zaradi pandemije covida-19 toliko bolj previdna in je svojemu možu želela le dobro, ko mu je odsvetovala objemanje. A saj veste, navada je železna srajca in ko se nekoga iskreno razveseliš po dolgem času, ga preprosto želiš objeti.

icon-expand Amanda Gorman z zakoncema Obama FOTO: Profimedia

Amanda, ki si je v manj kot 48 urah pridobila "milijone in milijone novih privržencev", je v nadaljevanju razkrila, kako je pred svojim nastopom, ki ji je spremenil življenje, spoznala zakonca Obama. "Z Michelle sva se že nekajkrat srečali," je povedala voditeljici Ellen DeGeneres."Baracka nisem prej spoznala. In kadarkoli srečam Michelle, upam, da je pozabila da sva se že spoznali, ker želim ponoviti prvi vtis in ga izboljšati. Želim, da se ponovno spoznava, brez prihodnjih vtisov. Tokrat pa res želim, da bi bilo vse pravilno. Ampak ona se vedno spomni in vedno je čudovita," je povedala o samih superlativih o Michelle, ki velja za zelo prizemljeno osebo, ob kateri, si lahko sproščen.

icon-expand Amanda Gorman FOTO: AP

In kakšni so objemi nekdanje ameriške prve dame Michelle Obama? "Ko jo objamem, sem tako nizka. Čelo imam pri njenem popku," se je pošalila Amanda, ki je med pogovorom priznala, da je njen nastopom na slovesnosti ob zaprisegi ameriškega predsednika močno vplival na njeno življenje, zlasti na njeno prisotnost na družabnih omrežjih. "Na nek način razumem, da sem se zapisala v zgodovino kot najmlajša pesnica. V resnici nisem vedela, kako bo ta zgodovina videti ali kakšen vpliv bo imela. Spomnim se samo, da sem končala z nastopom, se vrnila v čakalnico in samo preletela po Instagramu in pomislila: Zanima me, kaj ljudje govorijo. Moje aplikacije, moj telefon nič ni delovalo. Vse aplikacije, ki sem jih običajno uporabljala, so se zrušile. Nisem mogla pogledati svojih fotografij, ali česa podobnega. Česa takšnega res nisem pričakovala."