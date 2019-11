Mlada zvezda Broadwaya umrla zaradi astmatičnega napada

Laurel je na Broadwayu prvič nastopila že pri šestih letih v predstavi Cat on a Hot Tin Roof, kjer je nastopila ob boku Scarlett Johansson , Ciarina Hindsa in Benjamina Walkerja . Odigrala je tudi vlogo Ivanke v muzikaluOnce skupaj z igralcem Stevom Kazeejem , s svojo vlogo pa je postavila tudi rekord, saj jo je igrala kar 17 mesecev.

"Svet je izgubil pravo princeso, ki je želela samo srečno prihodnost za vse. Igralska kariera so bile njene otroške sanje in imela je velike načrte za prihodnost," je še dodal.

Njen dedek David Rivlin je sporočil, da je pred svojo smrtjo doživela hud astmatični napad."S težkim srcem delim nekaj zelo žalostnih novic. Moja lepa in nadarjena vnukinja, Laurel Griggs, je nenadoma umrla zaradi močnega astmatičnega napada," je zapisal na Facebooku. "Gora Sinaj jo je želela rešiti, a je sedaj med angeli."

Pred dnevi so ameriški mediji sporočili tragično novico , da je umrla 13-letne Laurel Griggs – vzhajajoča zvezda Broadwaya, ki je igrala ob boku Scarlett Johansson , Ciarina Hindsa in Blake Lively .

Nekaj besed je deklici namenil tudi njen soigralec Lucas Papaelias, ki je na Instagramu ob fotografiji zapisal: "Moja Once družina je prejšnji teden tragično izgubila enega od naših najmlajših članov. Vsi smo zlomljeni in obupani. Pošiljamo ljubezen in najgloblje sožalje njeni družini. Te sladke, nadarjene mlade duše ne bomo nikoli pozabili."