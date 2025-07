Mlada zvezdnica o izzivih slave: Zdi se, kot da moje ime ne pripada več meni

Jenna Ortega še naprej iskreno govori o izzivih slave, s katero se sooča vse od uspeha serije Wednesday. V nedavnem intervjuju je priznala, da "sovraži", ko ljudje o njej sklepajo in postavljajo predpostavke, ne da bi jo dejansko poznali. "Vsi preveč vedo in ljudje se čutijo upravičene do tistih koščkov našega življenja, ki jih sami niti približno ne bi javno izpostavljali."