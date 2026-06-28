Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Mlada zvezdnica po koncu Stranger Things padla v 'blago' depresijo

Los Angeles, 28. 06. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Millie Bobby Brown

Igralka Millie Bobby Brown je nedavno priznala, da jo je zaključek serije Stranger Things, ki jo je izstrelila med zvezde, zaznamoval bolj, kot je pričakovala. Po ogledu zadnje epizode je poklicala vse svoje soigralce, da bi se prepričala, da so med seboj v dobrih odnosih, saj se je s koncem serije poslovila tudi od pomembnega dela svojega otroštva.

22-letna Millie Bobby Brown, zvezdnica serije Stranger Things, je spregovorila o svojih občutkih ob zaključku priljubljene serije. Povedala je, da je po ogledu zadnje epizode skupaj z družino "jokala skoraj ves januar" in zapadla v "blago depresijo". "Zame je bilo zelo težko. Nisem pričakovala, da me bo konec serije tako prizadel. Po naravi sem zelo vesela in brezskrbna oseba."

Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown
FOTO: AP

Dodala je, da je v tistem obdobju poklicala vse svoje soigralce, da bi se prepričala, da so med seboj v dobrih odnosih, saj se je s koncem serije poslovila tudi od pomembnega dela svojega otroštva. "Verjetno so mislili, da sem nora. Spraševala sem jih: 'Še vedno smo prijatelji, kajne? Ne boš nehal govoriti z mano?' Rekla sem tudi: 'Oprosti, če sem te kdaj prizadela,' in poskušala popraviti vse, kar bi lahko ostalo nerazčiščeno."

"Rekla sem jim: 'Minilo je deset let in res si želim, da ostanemo prijatelji. Ti si moj sorojenec,'" se je spominjala telefonskih pogovorov. "Potem sem bila na plaži, bilo je čudovito, jaz pa sem samo sedela in jokala. To je bilo zame res zelo težko obdobje."

Igralka je dodala, da je vlogo Eleven začela igrati pri desetih letih, zato je lik postal del nje. Njeni igralski kolegi pa so bili, kot pravi, "v mojem življenju bolj prisotni kot moja lastna družina". Posloviti se od njih je bilo zato "zelo, zelo čustveno". "Eleven bom pogrešala bolj kot karkoli drugega," je zaključila.

Razlagalnik

Stranger Things je izjemno priljubljena ameriška znanstvenofantastična grozljivka. Postavljena je v izmišljeno mesto Hawkins v Indiani v 80. leta prejšnjega stoletja. Serija je postala svetovni fenomen zaradi svoje nostalgije po pop kulturi 80. let, mešanice nadnaravnih elementov, otroške pustolovščine in močnega poudarka na prijateljstvu med glavnimi liki, kar je pritegnilo tako mlajše kot starejše generacije gledalcev.

Blaga depresija, pogosto imenovana tudi distimija ali subklinična depresija, se nanaša na stanje, kjer oseba doživlja dolgotrajne občutke žalosti, izgube zanimanja ali čustvene izčrpanosti, ki pa niso tako hudi, da bi popolnoma onemogočili vsakodnevno funkcioniranje. Pogosto se pojavi kot odziv na večje življenjske spremembe ali izgube, kot je konec dolgotrajnega projekta ali obdobja v življenju, in zahteva čas ter prilagoditev na novo situacijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Millie Bobby Brown stranger things soigralci opravičilo

Voditeljica viralnega podkasta zanika obtožbe o toksičnem delovnem okolju

24ur.com Igralka se je poslovila od lika, ki jo je izstrelil med zvezde
24ur.com Millie Bobby Brown pripravljena na zaključek serije Stranger Things
24ur.com Zvezdnica serije Ko potrka ljubezen tako kot njen lik izgubila mamo
24ur.com Millie Bobby Brown znova nad tabloide: Radi se znašajo nad mano
24ur.com Sta zvezdnika serije Stranger Things zakopala bojno sekiro?
24ur.com Millie Bobby Brown: Borim se z enakimi stvarmi kot katerikoli drug 18-letnik
Zadovoljna.si Na snemanju serije Botri se je zlomila, solze so tekle v potokih
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj, če nekdo na plaži snema vašega otroka?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
zadovoljna
Portal
Skriti biser: Bližnje jezero, kjer se lahko takoj ohladite
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
vizita
Portal
Zdravniki so dve leti ignorirali njene simptome, nato pa je izvedela za težko diagnozo
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
cekin
Portal
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Ko se je nogometaš zgrudil, je o življenju odločala ena sama naprava
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
dominvrt
Portal
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
To je najslabši čas za zalivanje trate
To je najslabši čas za zalivanje trate
okusno
Portal
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
voyo
Portal
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763