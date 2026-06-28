Mlada zvezdnica po koncu Stranger Things padla v 'blago' depresijo

22-letna Millie Bobby Brown , zvezdnica serije Stranger Things , je spregovorila o svojih občutkih ob zaključku priljubljene serije. Povedala je, da je po ogledu zadnje epizode skupaj z družino "jokala skoraj ves januar" in zapadla v "blago depresijo" . "Zame je bilo zelo težko. Nisem pričakovala, da me bo konec serije tako prizadel. Po naravi sem zelo vesela in brezskrbna oseba."

Dodala je, da je v tistem obdobju poklicala vse svoje soigralce, da bi se prepričala, da so med seboj v dobrih odnosih, saj se je s koncem serije poslovila tudi od pomembnega dela svojega otroštva. "Verjetno so mislili, da sem nora. Spraševala sem jih: 'Še vedno smo prijatelji, kajne? Ne boš nehal govoriti z mano?' Rekla sem tudi: 'Oprosti, če sem te kdaj prizadela,' in poskušala popraviti vse, kar bi lahko ostalo nerazčiščeno."

"Rekla sem jim: 'Minilo je deset let in res si želim, da ostanemo prijatelji. Ti si moj sorojenec,'" se je spominjala telefonskih pogovorov. "Potem sem bila na plaži, bilo je čudovito, jaz pa sem samo sedela in jokala. To je bilo zame res zelo težko obdobje."

Igralka je dodala, da je vlogo Eleven začela igrati pri desetih letih, zato je lik postal del nje. Njeni igralski kolegi pa so bili, kot pravi, "v mojem življenju bolj prisotni kot moja lastna družina". Posloviti se od njih je bilo zato "zelo, zelo čustveno". "Eleven bom pogrešala bolj kot karkoli drugega," je zaključila.