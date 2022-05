Mladen Grdović po padcu: Sloveniji se bom za to oddolžil

A padec v Sloveniji ni bil edini 'kiks', ki ga je v zadnjih dneh naredil Mladen. Po tem, ko je nastopal v hrvaškem kraju Kloštar Podravski, je domačine pozval, naj se mu pridružijo in kraj preimenoval v Kaštel Podravski. A Mladenu je očitno vse oproščeno, saj ga imajo ljudje še vedno več kot očitno zelo radi. Prav na tem koncertu so novinarji portala 24 Sata z njim govorili tudi o padcu pri nas. Povedal je, da je bila vse skupaj njegova krivda in da prevzema odgovornost. "Mislil sem, da bodo koncert prestavili, a na koncu sem vseeno zapel, padel in šele nato je bil koncert prekinjen. Tudi Mick Jagger je kar nekajkrat padel po tleh. Opravičil sem se. Kriv sem in prevzemam odgovornost za ta dogodek v Sloveniji in za to sem jim bom oddolžil."