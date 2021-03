Mladen Grdović spet v objemu bivše žene, kupil ji je diamantni prstan

Pred dnevi je namreč glasbenik na svojih družbenih omrežjih objavil fotografijo, s katero je razkril, da sta z Brankico ponovno skupaj in da se odpravljata na sprehod in da veliko časa preživita skupaj. Pod fotografijo se je vsul plaz komentarjev, ki so paru čestitali in jima izkazovali podporo ter dodali, da so veseli, da sta spet skupaj.

Kot poroča hrvaška televizijaRTL naj bi se po vseh turbulentnih trenutkih nekdanja zakonca zdaj končno pobotala, a ne let o, Mladen je svojo Brankico presenetil z bogatim darilo – podaril naj bi ji diamantni prstan. Par naj bi tudi ponovno živel skupaj v domu, iz katerega se je jeseni Brankica že odselila.

Po ločitvi oktobra je sledila pravnomočna sodba Občinskega sodišča v Zadru in Brankina tožba za preživnino. "Nimam pojma, o čem se gre ta tožba in še vprašal sem Brankico, kaj je zdaj to. Tudi ona s eni mogla takoj spomniti, za kaj gre. To je njena tožba izpred dveh ali treh let," je takrat povedal Mladen in dal vedeti, da nima pojma, zakaj se odpravlja na sodišče. Ja, njun zakon je bil res pol vzponov in padcev. Sta se tokrat zares pobotala ali kje v prihodnosti nanju zopet prežijo nove težave?