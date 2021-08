Mladi oboževalci Michaela Jordana že zjutraj pred njegovo jahto: On je moj vzornik

"Košarko treniram 11 let in ko sem začel trenirati, mi je oče vedno govoril o njem in mi kazal njegove videe ter mi govoril, kako naporni so morali biti njegovi treningi, da je lahko postal tako uspešen. On je moj vzornik, predvčerajšnjim sem izvedel, da je tu in da obstaja možnost, da obišče tudi Šibenik," je za omenjeni portal povedal 15-letni oboževalec legendarnega športnika.