Mladi zvezdnik Arsenala nad kritike o punci: Ni manekenka, a je najlepša

Nogometni zvezdniki slovijo po svojih nogometnih mojstrovinah, kar posledično prinaša debele denarnice in lepa dekleta. A vsi se pač ne zaljubijo v manekenke in eden takšnih je tudi Declan Rice, član nogometnega kluba Arsenal. Mladi nogometaš, ki s svojim talentom vse bolj navdušuje, je namreč že skoraj osem let srečen v zvezi z Lauren Fryer, s katero sta bila nekoč sošolca. 25-letnica je zaradi svoje nekoliko obilnejše postave pogosto tarča kritik, a zvezdnik jo javno brani in zatrjuje: "Zame je najlepša!"

Declan Rice je mladi in nadobudni angleški nogometaš, čigar ime je vse bolj in bolj poznano v svetu nogometa. 25-letnik je svojo športno pot začel že pri sedmih letih v vrstah londonskega FC Chelseaja, danes pa igra za Arsenal. Obenem ob reprezentančnih preizkušnjah brani barve svoje domovine. Mladi zvezdnik pa je kljub hitremu vzponu in priljubljenosti še vedno z nogami trdno na tleh, še posebej pa navdušuje s svojo predanostjo – ne le nogometu, temveč tudi svojemu dekletu.

Declan Rice in Lauren Fryer sta srečno zaljubljena že več kot sedem let. icon-picture-layer-2 1 / 4

Za športnike, še posebej svetovno znane nogometaše, namreč velja, da jih pogosto obkrožajo lepa dekleta. Nekaj jih zato pogosto menjuje partnerke, večina pa pogosto uživa v družbi manekenk. A ne Declan. Mladenič je namreč že od 17. leta, ko jo je spoznal v šolskih klopeh, zaljubljen v svojo Lauren Fryer. Simpatična Angležinja pa ni tipična predstavnica žensk slavnih športnikov, po postavi je nekoliko bolj obilna. Zaradi nogometaševe priljubljenosti niti ona ne more ubežati radovednim očem javnosti in zato je pogosto tarča kritik. Večkrat so jo zlobni jeziki že napadli zaradi njene postave in mladenka je zato izbrisala vse fotografije s svojih družbenih omrežij.

Ob vseh kritikah na račun svojega dekleta pa Rice ne umika pogleda in izjemno odločno zagovarja in brani svojo drago. Ko so ga na eni od novinarskih konferenc vprašali o njegovem dekletu in mu očitali, da ni primerna za WAG (izraz, ki se uporablja za dekleta, ki so v zvezi s profesionalnimi športniki) ter da bi si sam takoj lahko našel boljše dekle, je javno zagovarjal svojo punco. "Je lepa, zabavna, prijazna in ljubim jo bolj kot kar koli na svetu. Ona je moj varni pristan, ko se počutim samega. Je ljubezen mojega življenja in zame je najlepša," je povedal o ženski, ki mu je leta 2022 rodila sina Juda. "Odkar je postala mama, jo imam samo še raje," je dodal in si s svojo odločnostjo in iskrenostjo prislužil odobravanje številnih oboževalcev.

24-letnica svojega fanta pogosto spremlja na tribuni. icon-picture-layer-2 1 / 3