Mladi zvezdnik se je spogledoval z Naomi Campbell

Manj kot leto dni in pol po rojstvu sina Beara sta se lani poleti razšla Liam Payne , nekdanji član One Direction in pevka Cheryl . Oba sta se vrgla nazaj v glasbeno kariero, skupaj pa se trudita vzgajati sinčka. Seveda pa mediji čakajo, kdaj bosta našla novo ljubezen. Tako so takoj opazili, da je pevčevo oko 'padlo' tudi na supermanekenko Naomi Campbell .

Naomi je objavila simpatično fotografijo na Instagramu in pokazala svojo novo pričesko. Zvezdnica se je namreč odločila, da ne želi več nositi lasulj, ker so ji pred leti začeli izpadati lasje. Sporočila je, da zdaj bolje skrbi za svoje lase in na srečo so začeli znova rasti. Tako ima zdaj krajše in kodraste lase, ki ji zelo lepo pristojijo. Tega mnenja pa je bil tudi mladi zvezdnik.

"Popolnost v eni osebi. Ne glej me tako s temi očmi," je namreč nagajivo zapisal zraven fotografije in mnogi so ga že pobarali, če se s slavno 48-letno manekenko spogleduje. "Kaj se tukaj dogaja," je vprašal eden od oboževalcev, medtem ko je drugi pripomnil, da to nikakor ni primerno, kajti videti je, da mu dogajajo babice. Seveda pa so nekateri zvezdnika že 'poparčkali': "Laomi na celi črti, obožujem to ..." Tako je, oboževalci so že združili njuna imena – Liam in Naomi (najbolj slavna 'združitev' imen sta bila Brad in Angelina – Brangelina).