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Mlado zvezdnico razjezili spletni komentarji o posvojeni hčerki

Georgia, 17. 06. 2026 11.37 pred 3 urami 2 min branja 1

Avtor:
A. P.
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown je odkrito spregovorila o temni plati materinstva pod drobnogledom javnosti. 22-letna zvezdnica priljubljene serije Stranger Things je razkrila, da se s partnerjem soočata z vedno pogostejšimi kritikami na račun njunega starševstva. Igralka in sin legendarnega Jona Bon Jovija sta namreč lansko poletje posvojila deklico.

Millie Bobby Brown je v podkastu Not Gonna Lie, ki ga vodi Kylie Kelce, priznala, da jo je količina negativnih odzivov na temo njenega materinstva naravnost šokirala. "To je zlobno. Resnično zlobno," je dejala in dodala, da se ji zdi nesprejemljivo, da ljudje napadajo mlade matere v obdobju, ki bi moralo biti eno najlepših v njihovem življenju. Zvezdnica priljubljene serije Stranger Things je sprva predvidevala, da večina žaljivih komentarjev prihaja s strani moških, a je presenečeno ugotovila, da so njeni največji kritiki druge ženske.

Brownova in njen mož Jake Bongiovi, sin legendarnega rockerja Jona Bon Jovija, sta lansko poletje razkrila, da sta posvojila deklico. Identiteto hčerke še naprej skrbno varujeta, kljub temu pa se nista mogla ubraniti pred kritikami spletnih uporabnikov. Med kritikami so se na primer znašli očitki, da deklice ni dovolj toplo oblekla oziroma da ji ni nadela kape. 22-letna igralka je odgovorila precej neposredno. "Vi poskrbite za svojega otroka, jaz bom za svojega," je dejala.

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Kritike na račun Millie Bobby Brown sicer niso nič novega. Mlada igralka je v zadnjih letih večkrat opozorila na pritisk, ki ga je občutila ob odraščanju pod žarometi. Spomladi je odmevno odgovorila na medijske zapise in spletne komentarje o svojem videzu ter poudarila, da javnost od nje še vedno pričakuje podobo deklice iz prvih sezon serije Stranger Things. "Ljudje imajo vedno mnenje, a na koncu dneva sem jaz tista, ki pozna svojo družino in ve, kaj je najbolje zanjo," je sporočila svojim kritikom.

Razlagalnik

Jon Bon Jovi je ameriški pevec, tekstopisec in igralec, ki je najbolj znan kot ustanovitelj in frontman rock skupine Bon Jovi, ustanovljene leta 1983. Skupina je postala ena najuspešnejših rock zasedb v zgodovini, znana po hitih, kot so 'Livin' on a Prayer' in 'You Give Love a Bad Name'. Jon Bon Jovi je s svojim specifičnim glasom in karizmo pomembno oblikoval glasbeno podobo 80. let, skupina pa je prodala več kot 130 milijonov albumov po vsem svetu, zaradi česar so postali ena najbolje prodajanih glasbenih skupin vseh časov.

Stranger Things je izjemno priljubljena ameriška znanstvenofantastična grozljivka, ki jo je ustvaril Netflix. Serija je postavljena v izmišljeno mesto Hawkins v Indiani v 80. letih prejšnjega stoletja in sledi skupini otrok, ki raziskujejo nadnaravne dogodke, povezane s skrivnostnim vladnim laboratorijem. Serija je postala svetovni fenomen zaradi svoje nostalgije po pop kulturi 80. let, odlične igralske zasedbe in edinstvene mešanice znanstvene fantastike, grozljivke ter drame, kar je Millie Bobby Brown izstrelilo med svetovne zvezde.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Amor Fati
17. 06. 2026 13.01
Zvezdniško mamo lahko ocenjuje samo zvezdniška mama. Navadna mamo pa samo navadna mama. Ne more zvezdniško mamo ocenjevati navadna mama, in ne more navadna mama ocenjevati zvezdniško mamo. To sta dva povsem drugačna sveta.
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