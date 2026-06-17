Mlado zvezdnico razjezili spletni komentarji o posvojeni hčerki

Millie Bobby Brown je v podkastu Not Gonna Lie, ki ga vodi Kylie Kelce, priznala, da jo je količina negativnih odzivov na temo njenega materinstva naravnost šokirala. "To je zlobno. Resnično zlobno," je dejala in dodala, da se ji zdi nesprejemljivo, da ljudje napadajo mlade matere v obdobju, ki bi moralo biti eno najlepših v njihovem življenju. Zvezdnica priljubljene serije Stranger Things je sprva predvidevala, da večina žaljivih komentarjev prihaja s strani moških, a je presenečeno ugotovila, da so njeni največji kritiki druge ženske.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Millie Bobby Brown in posvojena hči Profimedia

Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi in posvojena hči Profimedia

Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi in hči Profimedia





Brownova in njen mož Jake Bongiovi, sin legendarnega rockerja Jona Bon Jovija, sta lansko poletje razkrila, da sta posvojila deklico. Identiteto hčerke še naprej skrbno varujeta, kljub temu pa se nista mogla ubraniti pred kritikami spletnih uporabnikov. Med kritikami so se na primer znašli očitki, da deklice ni dovolj toplo oblekla oziroma da ji ni nadela kape. 22-letna igralka je odgovorila precej neposredno. "Vi poskrbite za svojega otroka, jaz bom za svojega," je dejala.

Kritike na račun Millie Bobby Brown sicer niso nič novega. Mlada igralka je v zadnjih letih večkrat opozorila na pritisk, ki ga je občutila ob odraščanju pod žarometi. Spomladi je odmevno odgovorila na medijske zapise in spletne komentarje o svojem videzu ter poudarila, da javnost od nje še vedno pričakuje podobo deklice iz prvih sezon serije Stranger Things. "Ljudje imajo vedno mnenje, a na koncu dneva sem jaz tista, ki pozna svojo družino in ve, kaj je najbolje zanjo," je sporočila svojim kritikom.