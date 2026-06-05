Mladoporočenca Dua Lipa in Callum Turner prispela na Sicilijo

Dua Lipa in Callum Turner sta prispela v Palermo, kjer naj bi v prihodnjih dneh pripravila 3-dnevno poročno slavje za družino in prijatelje.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Dua Lipa in Callum Turner prispela v Palermo na Siciliji Profimedia

Dua Lipa in Callum Turner prispela v Palermo na Siciliji Profimedia

Dua Lipa in Callum Turner prispela v Palermo na Siciliji Profimedia

Dua Lipa in Callum Turner prispela v Palermo na Siciliji Profimedia

Dua Lipa in Callum Turner prispela v Palermo na Siciliji Profimedia

Dua Lipa in Callum Turner prispela v Palermo na Siciliji Profimedia

Dua Lipa in Callum Turner prispela v Palermo na Siciliji Profimedia

Dua Lipa in Callum Turner prispela v Palermo na Siciliji Profimedia

Dua Lipa in Callum Turner prispela v Palermo na Siciliji Profimedia

















Fotografi so par opazili ob prihodu v razkošni 5-zvezdični hotel Villa Igiea, kjer sta si mladoporočenca pred začetkom praznovanja vzela čas za vadbo in sprostitev, ujeli so ju namreč v športni opremi na poti v hotelsko telovadnico.

Poroko številni, še pred začetkom 3-dnevnega slavja, označujejo za enega izmed dogodkov leta, ki naj bi se ga udeležilo 200 ali celo 300 povabljencev. Med njimi naj bi bili glasbeniki Charli XCX, Mark Ronson in Olivia Dean, omenja se tudi Elton John. Italijanski mediji poročajo, da bo del pogostitve pripravil rimski chef z dvema Michelinovima zvezdicama, njegova identiteta za zdaj ostaja skrivnost. Med poznavalci se kot eden najverjetnejših kandidatov omenja Anthony Genovese, chef znamenite rimske restavracije Il Pagliaccio.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Dua Lipa pokazala poročni prstan Profimedia

Dua Lipa pokazala poročni prstan Profimedia

