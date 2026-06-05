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Tuja scena

Mladoporočenca Dua Lipa in Callum Turner prispela na Sicilijo

Palermo, 05. 06. 2026 09.56 pred 57 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A. P.
Dua Lipa in Callum Turner prispela v Palermo na Siciliji

Po zasebnem poročnem obredu v središču Londona sta se mladoporočenca Dua Lipa in Callum Turner odpravila na Sicilijo, kjer ju čaka 3-dnevno praznovanje v družbi najbližjih. Nastanjena naj bi bila v razkošnem hotelu Villa Igiea, kjer so ju opazili tudi med skupnim obiskom hotelske telovadnice.

Dua Lipa in Callum Turner sta prispela v Palermo, kjer naj bi v prihodnjih dneh pripravila 3-dnevno poročno slavje za družino in prijatelje.

Fotografi so par opazili ob prihodu v razkošni 5-zvezdični hotel Villa Igiea, kjer sta si mladoporočenca pred začetkom praznovanja vzela čas za vadbo in sprostitev, ujeli so ju namreč v športni opremi na poti v hotelsko telovadnico.

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Poroko številni, še pred začetkom 3-dnevnega slavja, označujejo za enega izmed dogodkov leta, ki naj bi se ga udeležilo 200 ali celo 300 povabljencev. Med njimi naj bi bili glasbeniki Charli XCX, Mark Ronson in Olivia Dean, omenja se tudi Elton John. Italijanski mediji poročajo, da bo del pogostitve pripravil rimski chef z dvema Michelinovima zvezdicama, njegova identiteta za zdaj ostaja skrivnost. Med poznavalci se kot eden najverjetnejših kandidatov omenja Anthony Genovese, chef znamenite rimske restavracije Il Pagliaccio.

Dua Lipa in Callum Turner sta svojo zvezo potrdila lani, in čeprav sta svoje zasebno življenje doslej večinoma skrbno skrivala pred javnostjo, sta v zadnjih mesecih večkrat delila skupne fotografije, ki so sprožile ugibanja o zaroki in poroki.

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05. 06. 2026 10.56
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